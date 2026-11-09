Kaş'ta anne ve babasını vuran kişi aynı silahla kendini öldürdü

Kaş'ta anne ve babasını vuran kişi aynı silahla kendini öldürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kaş'ın Ova Mahallesi'nde bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle anne ve babasına silahla ateş açtıktan sonra aynı silahla kendini vurdu. Olayda baba ve saldırgan olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı hastaneye kaldırılan anne kurtarılamadı; jandarmanın incelemesi sürüyor.
Antalya'nın Kaş ilçesinde anne ve babasını silahla öldüren kişi intihar etti.
Ova Mahallesi'nde İbrahim K. henüz bilinmeyen nedenle babası Nasuh K. ile annesi Hatice K'ye silahla ateş açtı, ardından aynı silahla kendini vurdu.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, İbrahim K. ile Nasuh K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne Hatice K. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.