Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İran’da kapalı kapılar ardında farklı bir yaşam: Kadınlar spor salonlarında özgürce antrenman yapıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran’da kapalı kapılar ardında farklı bir yaşam: Kadınlar spor salonlarında özgürce antrenman yapıyor Haber Videosunu İzle
İran’da kapalı kapılar ardında farklı bir yaşam: Kadınlar spor salonlarında özgürce antrenman yapıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran’da kamusal alanda kıyafet kuralları ve denetimlerle karşı karşıya kalan kadınların, özel spor stüdyolarında bambaşka bir ortamda vakit geçirdiği görüntüler dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Tahran’da olduğu belirtilen bir stüdyoda kadınların spor kıyafetleriyle pilates ve egzersiz yaptığı görüldü.

  • Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İran'da kadınların özel bir spor stüdyosunda pilates ve çeşitli egzersizleri spor kıyafetleriyle yaptığı görülüyor.
  • İran'da kadınlar kamusal alanda zorunlu başörtüsü ve kıyafet kurallarına tabi tutulurken, özel alanlarda daha rahat hareket edebildikleri ortamlar bulunuyor.
  • Tahran'ın varlıklı semtlerindeki özel spor alanlarına erişimin ekonomik imkânlara bağlı olması, farklı toplumsal kesimlerin aynı özgürlük alanlarından yararlanamadığı yönünde eleştirilere yol açıyor.

İran’da kadınların kamusal alandaki yaşamına yönelik kısıtlamalar tartışılmaya devam ederken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ülkedeki farklı yaşam pratiklerini bir kez daha gündeme taşıdı.

Videolarda, kadınlara yönelik olduğu anlaşılan spor stüdyosunda bir araya gelen kadınların pilates ve çeşitli egzersizler yaptığı görülüyor. Spor kıyafetleriyle antrenman yapan kadınların rahat tavırları ve stüdyodaki atmosfer, ülkenin sokaklarında karşılaşılan kıyafet denetimleriyle dikkat çekici bir tezat oluşturuyor.

SOKAKTA BAŞKA, ÖZEL ALANLARDA BAŞKA BİR YAŞAM

İran’da kadınlar, kamusal alanda zorunlu başörtüsü uygulaması ve kıyafet kuralları nedeniyle çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor. Özel alanlarda ise kadınların kendi aralarında bir araya gelebildiği, spor yapabildiği ve daha rahat hareket edebildiği ortamlar bulunuyor.

Paylaşılan görüntülerde de kadınların bir stüdyoda müzik eşliğinde egzersiz yaptığı, grup halinde antrenmanlara katıldığı ve dinlenme aralarında sohbet ettiği görülüyor.

AYRICALIK VE ÖZGÜRLÜK TARTIŞMASI

Tahran’ın varlıklı semtlerinde bulunan özel spor alanları, ülkedeki sınıfsal farklılıklar ve kadınların gündelik yaşamındaki kısıtlamalar açısından da tartışılıyor. Ekonomik imkânlara sahip kadınların bu tür özel hizmetlere erişebilmesi, toplumun farklı kesimlerinin aynı özgürlük alanlarından yararlanamadığı yönündeki eleştirileri beraberinde getiriyor.

Görüntüler, İran’da kamusal alandaki kurallarla özel yaşamın sunduğu imkânlar arasındaki farklılığı ortaya koyarken, kadınların günlük hayatında karşılaştığı çelişkileri de gözler önüne seriyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Osimhen yine milli arada yok! Nijerya'da rahatsızlık iddiası

Korkulan oldu! Osimhen için olay iddia

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan

Akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini! Fark tam 12 puan
Yağmurun ardından ortaya çıktılar! Evler istila altında

Yağmurun ardından ortaya çıktılar! Evler istila altında
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi71

Video çekip G.Saraylı Kürtlere seslendi: Şerefiniz ve haysiyetiniz...
Kütahya'da emekli marangozun 10 yıllık emeği! Güneşle çalışan kalorifer sistemine patent aldı

Güneş çıkınca kazanı kapatıyor! Emekli marangoza patent
Malatya'da bakım merkezinde kalan 68 yaşındaki babası için suç duyurusu! Kızı, kafatasının kırıldığını ve parasının çalındığını iddia etti

Emanet ettiği babasının kafatası kırıldı! Kızından ağır iddialar
Hüseyin Yayman: Sosyal medya meselesi bir milli güvenlik meselesine dönüşmüştür

"Sosyal medya meselesi bir milli güvenlik meselesine dönüşmüştür"
Trump'a canlı yayında zor soru! Yanıt vermeden uzaklaştı

Soruyu duyunca jet hızıyla uzaklaştı!
Bayram yolculuğu faciaya dönüştü! Otobüs şarampole yuvarlandı

Bayrama giderken hayatları kabusa döndü
e-Devlet'te işlem yapmayan öğrenciler dikkat! Son 2 gün

Bu haberi duyan e-Devlet'e akın edecek