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Mustafa Sarıgül hakkındaki suç örgütü ve cinsel saldırı dosyası Ankara Başsavcılığı'na gönderildi

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Mustafa Sarıgül hakkındaki suç örgütü ve cinsel saldırı dosyası Ankara Başsavcılığı'na gönderildi
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Mustafa Sarıgül hakkındaki suç örgütü ve cinsel saldırı dosyası Ankara Başsavcılığı'na gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında kritik bir hukuki gelişme yaşandı. 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında hazırlanan tahkikat dosyası üzerinde yapılan incelemeler tamamlandı.

DÖRT AYRI SUÇLAMADAN SORUŞTURMA

Hazırlanan soruşturma dosyasında yer alan iddialar kapsamında; "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlamalarının yer aldığı öğrenildi.

YETKİSİZLİK KARARI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya konu olan usul ve yetki kuralları doğrultusunda dosyaya ilişkin yetkisizlik kararı aldı. Kararın ardından fezleke ve tahkikat evrakı, gereğinin yapılması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Soruşturma sürecine Ankara'da devam edileceği bildirildi.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNetherill:

allah iyileri kötü insanlardan korusun

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