Asrın felaketinin üzerinden 6 ay geçti! İşte büyük yıkım yaşayan 3 şehrin uydu fotoğrafları

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en çok hasar gören Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da, simge yerlerdeki enkazın kaldırılmış hali uydu fotoğraflarına yansıdı. Yıkımın en çok olduğu Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da bir yandan toplu konutlar inşa edilirken, diğer taraftan çadır ve konteyner kentlerde kalanlar hayata tutunmaya çalışıyor.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en çok hasar gören Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da, simge yerlerdeki enkazın kaldırılmış hali uydu fotoğraflarına yansıdı. Fotoğraflarda, hasar gören simge noktaların yanı sıra çadır kent ve konteyner kent olan tarım arazileri de dikkati çekti.

3 ŞEHRİN SON HALİ UYDU FOTOĞRAFLARINA YANSIDI

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler, 11 ilde can kayıpları ve yaralanmalara neden oldu. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye ve Elazığ, depremlerden büyük oranda etkilendi. Nisan ayında can kaybı sayısı 50 bin 783 olarak açıklandı. Afet bölgesi ilan edilen 11 ilin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Yıkımın en çok görüldüğü Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da bir yandan toplu konutlar inşa edilirken, diğer taraftan çadır ve konteyner kentlerde kalanlar hayata tutunmaya çalışıyor.

YARALAR SARILMAYA DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgesinde, 4 milyon 500 binden fazla bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 binden fazla bina incelendi. 520 binden fazla bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 binanın yıkımı için karar verildi. Binalar bir yandan yıkılırken, aynı zamanda hayatın hızla normale dönmesi için esnaf kepenk açtı. Yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kentlerde, depremin yıkıcı etkisi uydu görüntülerine yansıdı.

CENNETTEN KÖŞE' DE VAR, ESKİ MECLİS BİNASI DA

Yıkımın en çok olduğu Hatay'da hasar gören Habib-i Neccar Camisi ile tamamen yıkılan 600 Konutlar Sitesi, Rönesans Rezidans ve kentin genelindeki yıkım dikkati çekti. Fransız mimar Leon Benju tarafından 1927'de sinema salonu olarak inşa edilen tarihi meclis binası olarak kullanılan Hatay Eski Meclis Binası da yıkıldı. Asi Nehri'nin bitişiğindeki meclis binasının deprem öncesi ve sonrası uydu fotoğrafları da yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Sadece tarihi binalar değil, yaşam alanı olan toplu konutlar da büyük oranda yıkıldı ve enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Bu binalardan olan, 2011'de 'Cennetten bir köşe' diye pazarlanan 12 katlı 249 daireden oluşan Rönesans Rezidans, 750 kişiye mezar oldu. Rezidansın da depremden sonraki enkaz hali ve enkazın kaldırılmış hali uydudan görüntülendi.

STADYUM, YAŞAM ALANI OLDU

Deprem öncesi çeşitli futbol maçlarına mekan olan Hatay Stadyumu ise bugünlerde yaşam alanı haline geldi. Stadyum bahçesine kurulan çadır kentlerde depremzedeler barınıyor. Hatay Devlet Hastanesi çevresi ise sahra hastanesi oldu. Kurulan konteynerlerde sağlık hizmeti verilirken, deprem öncesi tarım arazisi olarak kullanılan hastane çevresindeki arazilere ise konteynerler kurulup, barınma alanı olarak belirlendi.

YIKIMIN BOYUTU GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da manzara değişmedi. Depremde en çok yıkımın olduğu Şazibey Mahallesi'nin deprem öncesi ve sonrası uydu fotoğrafları, yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Mahallede 4 bin 500 kişiden fazla can kaybı yaşanırken, 21 bloktan oluşan ve tamamen yıkılarak en fazla can kaybının yaşandığı toplu konut olan Ebrar Sitesi de depremin simge yerlerinden oldu. Kahramanmaraş Stadyumu'nun da yıkılmış hali uydu fotoğraflarına yansıdı. Adıyaman'da merkez olarak kabul edilen saat kulesi ve çevresinin yıkılmış hali de görüntülendi. Bazı binaların ayakta kaldığı, bazılarının ise enkazının tamamen kaldırıldığı görüldü.

YENİ KONUTLARIN İNŞASI SÜRÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre Kahramanmaraş'ta 88 bin 500 konut ve 18 bin 874 köy konutu inşa edilecek. Gaziantep'te 4 bin 442 konut ve 400 köy evi, Adıyaman'da 854 konut ve 250 köy evi, Kilis'te 264, Hatay'da 250 bin 862 konut ve köy evi yapılacak.

İşte depremin yıktığı 3 ilin önceki ve sonraki halini gösteren uydu fotoğrafları;