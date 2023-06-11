Sele teslim olan Ankara'da Mansur Yavaş'tan kritik uyarı: Taşma noktasına geldi

Ankara'da şiddetli sağanak yağış ve dolu seli de beraberinde getirirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kritik bir uyarıda bulundu. Yavaş, "Ankara'da afet seviyesinde yaşanan sağanak yağışlar ve dolu yağışı nedeniyle Ankara Çayı tam kapasiteye ulaştı, taşma noktasına geldi. Bu durum altyapı hatlarımızı doldurmakta ve deşarj sürecini uzatmaktadır." dedi.

Ankara bir kez daha sel felaketiyle yüzleşti. Gündüz saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış ve dolu başkenti esir aldı. Yağışlarla birlikte kentin birçok noktasında sel meydana geldi. Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Alt geçit ve evleri de su basarken hayat Ankara'da adeta felç oldu.

"ANKARA ÇAYI TAM KAPASİTEYE ULAŞTI"

Yağışların devam ettiği Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kritik bir uyarıda bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Mansur Yavaş, Ankara Çayı'nın taşma noktasına geldiğini belirtti. Yavaş, şunları söyledi: "Değerli hemşehrilerim, Ankara'da afet seviyesinde yaşanan sağanak yağışlar ve dolu yağışı nedeniyle Ankara Çayı tam kapasiteye ulaştı, taşma noktasına geldi. Bu durum altyapı hatlarımızı doldurmakta ve deşarj sürecini uzatmaktadır. Sahadayız, teyakkuz halindeyiz. Tüm ihbarlara müdahale etmeye devam ediyoruz."

"ALT GEÇİTLER TRAFİĞE KAPATILDI"

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saat 12.00'de başlayan ve devam eden yoğun yağışlar nedeniyle bazı alt geçitlerin trafiğe kapatıldığını bildirdi. Şahin, şunları kaydetti: "Ulaştırma Bakanlığı, Mamak Boğaziçi köprü, Sabancı Kız Yurdu, Keçiören Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Altındağ Altınsoy Köprü altı, Altındağ Mustafa Tuna, Samsun yolu Telekom, Çiftlik Kavşağı Yenimahalle yönü, Kurtuluş Trafik Ekipler Amirliği önü, Balgat Ehli-Beyt altgeçidi yönünde trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın dikkatine sunulur. Söz konusu bölgelerdeki olumsuzlukların giderilmesi için ekipler, yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir."

SUYU PET ŞİŞEYLE TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞTI

Bu arada kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle metrekareye 40 kilogramın üzerinde yağış düştüğü belirtildi. Suyla dolan Necatibey Caddesi'nde mahsur kalan bir taksici, aracının içindeki suyu pet şişeyle tahliye etmeye çalıştı.