Geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevler çevredeki fabrikaları da tehdit ediyor

Adana'da bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınması için çalışma başlattı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde yer alan bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde bulunan malzemeler sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
