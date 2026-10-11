Milan Skriniar'dan büyük fedakarlık

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de deneyimli stoper Milan Skriniar'ın gösterdiği fedakarlık dikkat çekti.

İSMAİL KARTAL DİNLENDİRMEK İSTEDİ

Slovakya Milli Takımı'nda çıktığı 4 karşılaşmanın tamamında 90 dakika görev yapan Skriniar, yoğun maç temposunun ardından kulübüne yorgun döndü. Teknik direktör İsmail Kartal, yoğun fikstür ve olası sakatlık risklerini düşünerek 31 yaşındaki tecrübeli savunmacısını Rize deplasmanında dinlendirmeyi planladı.

SKRINIAR'DAN ''OYNAMAK İSTİYORUM'' YANITI

Teknik heyetle bir görüşme gerçekleştiren Slovak stoper, Çaykur Rizespor karşılaşmasının kritik önem vurgulayarak kenarda oturmak istemediğini belirtti. Kendisini iyi hissettiğini ifade eden Skriniar, sahada yer almak istediğini iletti. Bu talebin ardından mücadeleye ilk 11'de başlayan başarılı stoper, 90 dakika boyunca sahada kalarak sergilediği performansla galibiyette önemli rol oynadı.

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