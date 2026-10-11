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Emir Ortakaya'dan penaltı tepkisi: Es geçildi

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Emir Ortakaya'dan penaltı tepkisi: Es geçildi
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Kocaelispor forması giyen Emir Ortakaya, Beşiktaş maçının ardından konuştu. Kendilerine penaltı verilmesi gerektiğini ifade eden Emir Ortakaya, "Bize verilen bir penaltı var, aynı şekilde ikinci yarıda Metehan ile bizim pozisyonumuz var. Beşiktaş ile aynı ligde mücadele ediyoruz. Bu es geçildi. Biraz daha dikkatli olunması gerekiyor'' sözlerini sarf etti.

Kocaelispor forması giyen Emir Ortakaya, Süper Lig'de 2-1 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''ŞANSLARI DEĞERLENDİREMEDİK''

Maç hakkında konuşan Emir Ortakaya, "Öncelikle bütün takım arkadaşlarımla, teknik heyetle, taraftarımızla gurur duyuyorum. İkinci yarıda gerçekten çok iyi oynadık. Elimizden geleni yaptık. Şansları değerlendiremedik. Şansları değerlendirebilsek belki kazanabilirdik." dedi.

''BU ES GEÇİLDİ''

Sözlerine devam eden 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Bize verilen bir penaltı var, aynı şekilde ikinci yarıda Metehan ile bizim pozisyonumuz var. Beşiktaş ile aynı ligde mücadele ediyoruz. Bu es geçildi. Biraz daha dikkatli olunması gerekiyor. Dediğim gibi bütün takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum." sözlerini sarf etti.

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