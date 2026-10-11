Devre arasında yolcu! Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu

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Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaşırken kadroda planlanan değişiklikler ve veda edilecek isimler netleşmeye başladı.

İLKAY İLE YOLLAR AYRILACAK

Teknik direktör Okan Buruk’un kadro planlamasında yer vermediği deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan ile ocak ayında yolların ayrılması bekleniyor.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon toplamda yalnızca 11 dakika süre alabilen 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Okan Buruk'un tercihlerinde geride kaldı. Kasımpaşa mücadelesinde genç oyuncu Renato Nhaga'nın tercih edilmesi, teknik heyetin İlkay Gündoğan kararına dair net bir mesaj olarak yorumlandı. Deneyimli oyuncuyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MAÇ SONUNDAKİ İFADELERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan İlkay Gündoğan'ın karşılaşmanın ardından karma alanda yöneltilen "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna "Oynamıyorum ki niye hazır olayım" şeklinde sitemkar bir yanıt vermesi dikkat çekmişti. Benzer şekilde oyuncunun eşi Sara Gündoğan da daha önce yaptığı açıklamada, "Eğer neden oynamadığını sormak istiyorsanız, bana değil hocanıza sorun" ifadelerini kullanmıştı.