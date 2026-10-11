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Trump gözünü bu sefer de Atlas ve Pasifik okyanuslarına dikti! İsimlerini değiştirecek

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ABD Başkanı Donald Trump, coğrafi isimleri değiştirme önerilerine bir yenisini daha ekledi. Tennessee’deki mitingde konuşan Trump, Atlas veya Pasifik okyanuslarından birine kendi adının verilmesini gündeme getirerek, “Trump Okyanusu” ve “Amerikalar Okyanusu” isimlerini önerdi. Trump, bu değişikliğin görev süresi sona ermeden yapılmasını istediğini dile getirdi.

Abd Başkanı Donald Trump, Atlas veya Pasifik okyanuslarından birinin adının “Trump Okyanusu” ya da “Amerikalar Okyanusu” olarak değiştirilmesini önerdi. Tennessee eyaletinde düzenlenen mitingde konuşan Trump, daha önce Meksika Körfezi ve Ontario Gölü'nün isimlerinin değiştirilmesini gündeme getirmesinin ardından şimdi de okyanusların adını değiştirme fikrini ortaya attı.

“TRUMP OKYANUSU” ÖNERİSİ

Trump, 10 Ekim'de Tennessee'nin Clarksville kentinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Atlas veya Pasifik okyanuslarından birinin adının değiştirilmesini düşündüğünü söyledi.

ABD Başkanı, “Trump Okyanusu” veya “Amerikalar Okyanusu” gibi isimler önererek görev süresi sona ermeden bu değişikliğin yapılması gerektiğini savundu.

Trump, konuşmasında Hudson Nehri'nin adını değiştirmek istemediğini, Mississippi Nehri'nin adının ise aynı kalacağını belirtti.

DAHA ÖNCE KÖRFEZ VE GÖLÜN ADINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Trump yönetimi, daha önce Meksika Körfezi'nin adını “Amerika Körfezi” olarak değiştirme kararı almıştı. Ağustos 2026'da ise Ontario Gölü'nün adının “Amerika Gölü” olarak değiştirilmesine yönelik bir kararname imzalanmıştı.

Yeni okyanus isimleri önerisi de Trump'ın coğrafi adlar üzerinden yürüttüğü değişiklik girişimlerinin devamı olarak değerlendiriliyor.

OKYANUSLARIN ADI DEĞİŞECEK Mİ?

Trump'ın açıklaması, Atlas veya Pasifik okyanuslarının adının resmen değiştirilmesine yönelik alınmış bir karar anlamına gelmiyor. ABD yönetiminden bu yönde yeni bir kararname ya da resmî uygulama duyurulmadı.

Ayrıca ABD'nin kendi resmî haritalarında yapabileceği isim değişikliklerinin uluslararası alanda otomatik olarak kabul edilmesi söz konusu değil. Bu nedenle Trump'ın önerisinin uluslararası coğrafi adlandırmalara nasıl yansıyacağı belirsizliğini koruyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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