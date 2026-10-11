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Ünlü futbolcudan Kayseri şehri için olay sözler: Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor

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Ünlü futbolcudan Kayseri şehri için olay sözler: Herkes sizi dolandırmaya çalışıyor
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Kayserispor'un eski futbolcusu German Onugkha, kentte yaşadığı günlere ilişkin açıklamalar yaptı. Kayseri'deki yaşam koşullarını eleştiren Rus golcü, "Kayseri'de hiçbir şey yok. Yemek kalitesi kötü, restoranlar berbat. Oradaki durumdan hiç hoşlanmadım. Futbolcu olduğunuzu anladıklarında sizi 5 kat daha fazla dolandırıyorlar! Normal taksiler yok; herkes sizi dolandırmaya çalışıyor'' dedi.

  • Kayserispor'dan ayrılarak Rusya'nın Rodina takımına transfer olan German Onugkha, Kayseri'deki yaşam koşullarını eleştirdi.
  • Onugkha, Kayseri'de futbolcu olduğu anlaşıldığında kendisini 5 kat daha fazla dolandırmaya çalıştıklarını ve normal taksilerin olmadığını söyledi.
  • Onugkha, ayda 1300 euro kazanan şoförünün mülakatta 1600 euro kazandığını söylediğini belirtti.

Kayserispor'un Süper Lig'de mücadele ettiği dönemde takımda bulunan ardından sarı-kırmızılı kulüpten ayrılarak Rusya'nın Rodina takımına transfer olan German Onugkha, şehir için çarpıcı ifadeler kullandı. 

''KAYSERİ'DE HİÇBİR ŞEY YOK''

Kayseri'deki yaşam koşullarını eleştiren Rus golcü, ' ' Kayseri'de hiçbir şey yok. Yemek kalitesi kötü, restoranlar berbat. Oradaki durumdan hiç hoşlanmadım.'' dedi. 

''HERKES SİZİ DOLANDIRMAYA ÇALIŞIYOR''

Sözlerine devam eden golcü oyuncu, şehirde yaşadığı kötü anıları anlatarak, ''Futbolcu olduğunuzu anladıklarında sizi 5 kat daha fazla dolandırıyorlar. Normal taksiler yok; herkes sizi dolandırmaya çalışıyor. Tüm Türkiye adına konuşamam ama özellikle Kayseri'den bahsediyorsak, durum berbat. Bu bile hafif bir ifade." sözlerini sarf etti. 

''NEDEN YALAN SÖYLÜYOR?''

Şoförünün bile kendisini kandırmaya çalıştığını aktaran Onugkha, ''Ya da başka bir örnek: Eskiden futbolcularla çalışan bir şoförüm vardı. Ne kadar kazandığını biliyordum, ayda 1300 euro. Mülakatta ne kadar kazandığını sordum ve 1600 dedi. Neden yalan söylüyor? İşte bu bir aldatmaca ve her yerde var." ifadelerini kullandı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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