Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan Özgür Özel'e 'Siyasi zübük ve dolandırıcı' suçlaması

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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, ana muhalefetteki Yeni Parti’nin Genel Başkanı Özgür Özel’i sert sözlerle eleştirdi. Yayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında konuşanların misliyle cevap alacağını söyledi.

“BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”

CNN Türk’te gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Yayman, Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki ifadelerine tepki gösterdi. Özel’in Cumhurbaşkanı’nın adını anmaya hakkı olmadığını savunan Yayman, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizim kırmızı çizgimizdir” dedi. Yayman, Erdoğan hakkında ölçüsüz konuşan herkesin misliyle cevabını alacağını ifade etti.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamalarına da değinen Yayman, Çelik’in sözlerine ekleyeceği bir şey olmadığını belirtti. Yayman, Çelik’i tecrübeli bir devlet adamı olarak nitelendirdi.

“SİYASİ DOLANDIRICI” VE “SİYASİ ZÜBÜK” NİTELENDİRMESİ

Özel’i “siyasi dolandırıcı” ve “siyasi zübük” olarak nitelendiren Yayman, Özel’in Cumhurbaşkanı hakkında söz söylemesine tepki gösterdi. Yayman, konuşmasının devamında da bir “siyasi zübüklük” olduğunu öne sürdü.

“KURULTAYIN HESABINI VER” ÇAĞRISI

CHP’den istifa ederek Yeni Parti’yi kuran Özel’e, CHP Genel Başkanı olduğu dönemdeki kurultayla ilgili hesap vermesi çağrısında bulunan Yayman, kurultayın “para kuleleriyle” satın alındığını iddia etti. Yayman, Özel’in belediyelerle ilgili iddiaların hesabını da kendi partililerine vermesi gerektiğini savundu.

Antalya ve Uşak belediye başkanları ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın açıklamalarına dikkat çeken Yayman, Özel’in bu açıklamalarla ilgili bir değerlendirme yapmadığını öne sürdü.

YENİ PARTİ İÇİN “YAPAY ZEKA” ÖNERİSİ

Yeni Parti’yi de eleştiren Yayman, partiyi Özel yerine yapay zekanın yönetmesi halinde daha doğru yönetileceğini öne sürdü. Yayman, CHP ve Yeni Parti’nin son 25 yılda AK Parti düşmanlığı yaptığını iddia etti.

“ADAYLIĞI ENGELLEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORLAR”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Türkiye’de tarihsel olarak krizlere yol açtığını söyleyen Yayman, muhalefetin asıl hedefinin Erdoğan’ın adaylığını engellemek olduğunu ileri sürdü. Yayman, muhalefetin bu konuda siyasi engelleme yaptığını iddia etti.

Muhalefetin güçlü olmasını istediklerini ancak mevcut tablodan üzüntü duyduğunu dile getiren Yayman, muhalefetin durumunun bir milli güvenlik sorununa dönüştüğünü savundu. Yayman, muhalefetin nükleer santral, otoyol, şehir hastanesi ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projelere karşı çıktığını öne sürdü.

“TARİHİN DOĞRU TARAFINDAYIZ”

Yayman, AK Parti’nin geçmişteki krizlerde “tarihin doğru tarafında” yer aldığını savundu. Depremler, 15 Temmuz darbe girişimi, pandemi, Gezi olayları, parti kapatma davası, 27 Nisan e-muhtırası ve 367 krizini sıralayan Yayman, bu süreçlerin partinin hafızasını oluşturduğunu söyledi. Deprem bölgesinde 455 bin konutun teslim edildiğini belirten Yayman, muhalefetin bu işin altından kalkılamayacağını iddia ettiğini hatırlattı.

Yayman, Terörsüz Türkiye süreci, Rusya-Ukrayna Savaşı, emeklilerin ve dar gelirlilerin sorunları ile temel hak ve özgürlükler konusunda da partisinin doğru tarafta olduğunu ifade etti. AK Parti’den ayrılarak parti kuranları da eleştiren Yayman, bu partilerin “tabela partisi olmanın ötesine geçemediğini” öne sürdü.

Kaynak: Haberler.com