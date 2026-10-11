Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti! İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi

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Necla Uygur’un Teşvikiye Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine katılan İpek Tanrıyar, göğüs dekoltesi nedeniyle eleştirilerin odağı olmuştu. Törendeki görüntülerinin ardından kıyafetine ilişkin açıklama yapan Tanrıyar, gömleğinin iki düğmesinin farkında olmadan açıldığını anlattı.

“İKİ DÜĞMEMİN AÇILDIĞINI FARK ETMEDİM”

Posta'nın haberine göre; Tanrıyar, gömleğini yakasına kadar kapattığını ancak iki düğmesinin kendisi fark etmeden açıldığını belirtti. Tören sırasında ailenin acısına ve cenazenin hüznüne odaklandığını söyleyen ünlü isim, kıyafetindeki durumu o an görmediğini ifade etti.

Çevresindeki kişilerin de kendisine bir uyarıda bulunmadığını anlatan Tanrıyar, “Keşke biri beni uyarsaydı” dedi.

CENAZEYE MOTOSİKLETLE GİTMİŞ

Tanrıyar, Uygur ailesini acılı gününde yalnız bırakmamak ve törene yetişebilmek için Beylikdüzü’nden motosikletle yola çıktığını da söyledi. Trafiği bu şekilde aştığını anlatan Tanrıyar, gömleğinin düğmelerinin yolculuk sırasında açılmış olabileceğini dile getirdi.