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Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti! İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi

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Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti! İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi Haber Videosunu İzle
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti! İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi
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İpek Tanrıyar, Necla Uygur’un cenaze töreninde giydiği kıyafete yönelik eleştirilere yanıt verdi. Gömleğinin iki düğmesinin farkında olmadan açıldığını söyleyen Tanrıyar, “Keşke biri beni uyarsaydı” dedi.

  • İpek Tanrıyar, Necla Uygur'un Teşvikiye Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı ve göğüs dekoltesi nedeniyle eleştirildi.
  • Tanrıyar, gömleğinin iki düğmesinin farkında olmadan açıldığını ve çevresindekilerin kendisini uyarmadığını söyledi.
  • Tanrıyar, törene yetişmek için Beylikdüzü'nden motosikletle yola çıktığını ve düğmelerin yolculuk sırasında açılmış olabileceğini belirtti.

Necla Uygur’un Teşvikiye Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine katılan İpek Tanrıyar, göğüs dekoltesi nedeniyle eleştirilerin odağı olmuştu. Törendeki görüntülerinin ardından kıyafetine ilişkin açıklama yapan Tanrıyar, gömleğinin iki düğmesinin farkında olmadan açıldığını anlattı.

“İKİ DÜĞMEMİN AÇILDIĞINI FARK ETMEDİM”

Posta'nın haberine göre; Tanrıyar, gömleğini yakasına kadar kapattığını ancak iki düğmesinin kendisi fark etmeden açıldığını belirtti. Tören sırasında ailenin acısına ve cenazenin hüznüne odaklandığını söyleyen ünlü isim, kıyafetindeki durumu o an görmediğini ifade etti.

Çevresindeki kişilerin de kendisine bir uyarıda bulunmadığını anlatan Tanrıyar, “Keşke biri beni uyarsaydı” dedi.

CENAZEYE MOTOSİKLETLE GİTMİŞ

Tanrıyar, Uygur ailesini acılı gününde yalnız bırakmamak ve törene yetişebilmek için Beylikdüzü’nden motosikletle yola çıktığını da söyledi. Trafiği bu şekilde aştığını anlatan Tanrıyar, gömleğinin düğmelerinin yolculuk sırasında açılmış olabileceğini dile getirdi.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
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Yorumlar (28)

Haber YorumlarıSadık:

Tipik laik yalan

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa sagdic:

dedi kucugun rizasi var tayfasi

yanıt19
yanıt18
Haber YorumlarıAlperen Kaya:

Tabi tabi fark etmedin bizde yedik

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumları128547Ab&:

millet abla iki düğmen açılmış kapat derse bu sefer Sapık dersiniz

yanıt50
yanıt4
Haber YorumlarıHaluk Akkaya:

buna fırsat verılse bütün düğmeleri acılır da yine fark etmez

yanıt16
yanıt5
Haber Yorumları?????? ??????:

Birileri uyarsa yanlış anlardın o zaman

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

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