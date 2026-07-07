NATO Genel Sekreteri Rutte: Savunmada takım oyunu şart

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO ile savunma sanayi arasında işbirliği inşa edilmesinin önemine işaret ederek, "Tek bir ülke, endüstriyel devrimi tek başına sağlayamaz. Birlikte yapmak zorundayız. Biz NATO'yuz. Bizler kabiliyetlerimizi, teknolojimizi, sanayimizi bir araya getiriyoruz. 32 ülkenin varlıklarını bir araya getiriyoruz. Bu oldukça kuvvetli bir şey." dedi.

Rutte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda konuştu.

2026 FIFA Dünya Kupası sürerken NATO ile bir benzetme yapmak istediğini belirten Rutte, hiçbir takımın sadece bir oyuncu sayesinde kazanmadığını; kaleciye, savunma, orta saha ve forvet oyuncularına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Rutte, gol atan oyuncuların dikkati çektiğine ancak her ülkede başarılı oyuncuların yanı sıra yedekler, koçlar, eğitmenler ve analistler bulunduğuna, arka planda çalışanlar dahil herkesin önemli olduğuna ve hiç kimsenin tek başına kazanamadığına işaret etti.

Aynı durumun NATO için de geçerli olduğunu vurgulayan Rutte, caydırıcılık ve savunmanın tam bir takım çalışması gerektirdiğinin altını çizdi.

Rutte, siyasi liderlerin bu bağlamda yol gösterdiğini, silahlı kuvvetlerin ise sahada olduğunu ifade ederek, savunma sanayinin de ekipmanla, inovasyonla ve üretim kapasitesiyle takımın arkasındaki kuvveti sunduğunu anlattı.

İhtiyaç duyulan dayanıklılık ve gücün bu bağlamda sanayiden geldiğini ve bu vesileyle takım oyunu oynanabildiğini belirten Rutte, ortak güvenlik için bu şekilde birlikte çalışılabildiğini dile getirdi.

NATO ile savunma sanayi arasında işbirliği olmalı

Rutte, bu bağlamda NATO ile sanayi arasında işbirliği inşa edilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, 2024'te genel sekreterlik görevini devraldığından bu yana Türkiye'dekiler dahil olmak üzere, İttifak genelinde fabrikaları ve şirketleri ziyaret ettiğini anımsattı.

Bu ziyaretlerinde çalışanlarla ve mühendislerle görüştüğünü, inovasyonu bizzat izleme ve gözlemleme fırsatı bulduğunu anlatan Rutte, bu forum kapsamında da ortaklığın nasıl eyleme döküldüğünü gördüğünü ve bunun takım çalışması olduğunu söyledi.

Rutte, bu takımın "nasıl gol atacağını bilen bir takım" olduğunu belirterek, "Geçen sene Lahey'de NATO Zirvesi'nde, müttefikler önemli taahhütlerde bulundu. Bunlardan bir tanesi gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5'ini savunmaya yatırma taahhüdüydü. Üretimi ve inovasyonu hızlandırma taahhütleri bunu takip etti. Bir sene sonra artık sonuçları görmeye başladık bile." diye konuştu.

Geçen yıl sadece Avrupa'daki müttefikler ve Kanada'nın bir yıl öncesine kıyasla savunmaya yüzde 20 daha fazla harcadıklarını belirten Rutte, "Ekstra 139 milyar dolardan bahsediyoruz. 2025'e baktığımız zaman ve 2026 ile bunu birleştirdiğimiz zaman, yine Kanada ve Avrupalılara baktığımızda 258 milyar dolarlık bir artış görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bunun sadece ilave yatırım olduğunu belirten Rutte, savunmanın yapılabilmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi için var olan nakdin doğru şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Bu maçı kazanmak istiyorsak tüm ekip üyelerimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor"

Hükümet ve savunma sanayilerinin çeşitli yatırımlar yaparak savunma üretimini genişletmeye çalıştığını belirten Rutte, "Sadece geçtiğimiz yıla bakacak olursak 37 milyar doların savunma sanayi altyapısını geliştirmesi için harcandığını görüyoruz." dedi.

Rutte, bu paranın daha büyük fabrikalar ve daha fazla üretim kapasitesi üretmek için kullanıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sabah forumda yeni sözleşmeler imzalandı, büyük büyük duyurular yapıldı, duydunuz. Hepsi beraber onlarca milyar dolar anlamına geliyor ve bu giderek artıyor. Bu ne anlama geliyor? Daha fazla hava savunma sistemi, daha fazla taarruz kabiliyeti, daha fazla uydu iletişimi, daha fazla mühimmat, daha fazla dron, dron savar teknolojisi anlamına geliyor. Dayanıklılığın artırılması, hazırlıklı olunmasının artırılması anlamına geliyor."

İttifak'ın 2027'ye kadar yıllık yaklaşık 4 milyon dolarlık mühimmat üretebilecek pozisyona geleceğini öngördüklerini ve bunun geçen yılın yaklaşık 2 katı olduğunu belirten Rutte, "Gerçek bir ilerleme kaydettik, bunu görüyoruz. ve doğru yönde ilerlemeye devam ediyoruz. Strateji net aslına bakarsanız. Ama maç bitmedi henüz ve bu maçı kazanmak istiyorsak da tüm ekip üyelerimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Daha fazlasını, daha hızlı ve birlikte yapmamız gerekiyor. Artık zaman lüksümüz kalmadı." diye konuştu.

Rutte, Rusya'nın milli gelirinin yaklaşık yüzde 50'sini savaş mekanizmasına harcadığını, Çin'in silahlı kuvvetlerini modernize etmeye ve nükleer kabiliyetlerini genişletmeye devam ettiğini, Kuzey Kore'nin nükleer programını genişletmeyi ve Rusya'ya tedarikte bulunmayı sürdürdüğünü, ABD'nin saldırılarının İran'ın nükleer kabiliyetini azalttığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda dikkatli olmaya devam etmeliyiz. Çünkü bu ülkeler giderek birlikte çalışmaya başladı. ve bu hepimizi endişelendirmedi aslında. Çünkü eminim ki; iyi niyetimizi düşünmüyorlar. İşte karşımızda olan manzara bu şekilde, karşımızda olan gerçeklik bu şekilde. Bu zorluklarla mücadele edebilmek için transatlantik savunma dönüşümüne, devrimine ihtiyacımız var."

Hükümetlerin bu kapsamda sözleşmeler imzalamaya devam etmesi ve NATO içindeki bürokrasinin azaltılması gerektiği çağrısında bulunan Rutte, "Hem hükümetlerin hem de sanayinin üretim kapasitesine yatırım yapmaya devam etmesi gerekiyor. Hükümetlerin aynı zamanda ilgili koşulları yaratması bu vesileyle sanayinin gelişmesi ve işbirliği yapmasını kolaylaştırması gerekiyor." dedi.

"Tek bir ülke, endüstriyel devrimi tek başına sağlayamaz"

Rutte, fabrikaların güvenilir enerjiye ve vasıflı insanlara ihtiyaç duyduğunu belirterek, bu alan da risk alınması gerektiğine dikkati çekti.

Müttefiklerin savunmaya yatırım yapmaya devam edeceklerini söyleyen Rutte, "Tek bir ülke, endüstriyel devrimi tek başına sağlayamaz. Birlikte yapmak zorundayız. Biz NATO'yuz. Bizler kabiliyetlerimizi, teknolojimizi, sanayimizi bir araya getiriyoruz. 32 ülkenin varlıklarını bir araya getiriyoruz. Bu oldukça kuvvetli bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, birlikte çalışıldığında daha kuvvetli olunacağını vurgulayarak, "Ukrayna'da da hızla inovasyon yapmaya devam edeceğiz. Ukrayna ile daha fazla işbirliği yapabilmek için bugünün görülmemiş dron ekosisteminde çalışıp fırsatlar yaratmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Transatlantik Savunma Endüstrisi Devrimi"nin başında olduklarını belirten Rutte, "Sizden ricam; o ilk büyük sıçramayı yapmanız." dedi.

Rutte, "kazandıracak şeyin NATO ve sanayi arasındaki işbirliği" olduğunu belirterek, "Şimdi vaatlerimizi yerine getirelim. Daha fazlasını, daha hızlısını hep beraber yapalım." ifadesini kullandı.