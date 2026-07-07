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Şanlıurfa'da boşanma aşamasındaki eşini durakta defalarca vurdu: Ağır yaralı

Şanlıurfa'da boşanma aşamasındaki eşini durakta defalarca vurdu: Ağır yaralı
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Şanlıurfa'da, boşanma aşamasındaki 60 yaşındaki Emine Dişçi, otobüs durağında eşi Ahmet Dişçi tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi sürerken, şüpheli olay yerinde bekleyerek polise teslim oldu. Çift hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu ve ayrı yaşadıkları öğrenildi.

ŞANLIURFA'da, durakta bekleyen 1 çocuk annesi Emine Dişçi (60), boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Dişçi (67) tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise olay yerinde bekleyip polise teslim oldu.

Olay, öğle saatlerinde, Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşadıkları öğrenilen Emine ile Ahmet Dişçi, durakta karşılaştı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada Ahmet Dişçi, üzerindeki tabancayla eşine peş peşe ateş etti. Silah sesleri çevrede tedirginliğe neden oldu, ağır yaralanan Emine Dişçi'nin yere yığıldığı görüldü. Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleşen Ahmet Dişçi, elindeki tabancayla birlikte polis ekiplerinin gelmesini bekledi. Yaralı Emine Dişçi, çevredekiler tarafından özel araçla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Ahmet Dişçi'yi gözaltına aldı. Şüphelinin, eşinin daha önce yaptığı şikayet üzerine, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu ve çiftin bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Ahmet Dişçi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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