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'Canavar' Trump'ı almak için havaalanına gidiyor

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya gelişi öncesinde, 'Canavar' lakaplı makam aracının da bulunduğu konvoy havaalanına doğru yola çıktı. Trump, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelecek.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın makam araçları havaalanına hareket etti.

Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO üyesi ülkelerin liderleri ve heyetleri Ankara'ya gelmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya gelmesine sayılı dakikalar kala makam araçları, otelin önünden havaalanına doğru yola çıktı. İçlerinde 'Canavar' isimli makam aracının da bulunduğu makam araçları Amerika Başkanı Trump'ı Ankara Havaalanı'ndan aldıktan sonra Ankara'da kalacağı otele getirecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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