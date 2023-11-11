Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 kent için turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu. Aydın, Çanakkale, Manisa, Balıkesir, İzmir, Bilecik, Bursa, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması istendi.

13 kent için turuncu ve sarı kodlu uyarı! Kuvvetli fırtına ve sağanak geliyor

Meteoroloji, Kuzey Ege ve Marmara'da beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 13 il için turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu.

Turuncu kodla uyarı yapılan iller Aydın, Çanakkale, Manisa, Balıkesir, İzmir oldu. Sarı kodla uyarılan kentler ise şu şekilde sıralandı: Bilecik, Bursa, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.