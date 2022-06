Steam Clorthax cevapları neler? Ritim getirir zenginlik, teller getirir şöhret ama tel ustalığının getirdiği vergi yüküne dikkat et

Steam yaz indirimleri 2022 ile mağazaya eklenen yeni soru cevap etkinliği Clorthax'ın cevapları merak ediliyor. Steam'de yer alan Clorthax sorularının cevaplarını sizler için derledik. İşte Steam Clorthax cevapları...

STEAM CLORTHAX NEDİR?

Benim adım Clorthax, zamanda yolculuk yapan bir dalavereciyim! Ne düşündüğünü biliyorum: "Profesyonel bir dalavereci mi? Bu, kulağa bir dalavere gibi geliyor!" Endişeni anlayabiliyorum! Ancak sana söyleyeceklerim bir dalavere değil, hatta büyük harflerle tekrar edeyim: BU BİR DALAVERE DEĞİL.

Tamam, kabul ediyorum, bu aslında bir dalavere. Ama sadece gelecekteki insanlar için! Buna bayılacaksın. Niye mi? Çünkü uzak gelecekten en iyi on oyunu çaldım ve bunları sana satmak için engin zaman denizinden geçtim! Bu oyunlar sadece Steam'de!

Yalnız sana bu muhteşem oyunların adını veya Steam'deki konumlarını direkt söyleyemem. Zira bu zaman akışını yok edecek ve geleceği yaşanılamaz bir cehenneme dönüştürecek paradoksa sebep olabilir.

Onun yerine, sana bu oyunlara dair muğlak ipuçları vereceğim. Bu da küçük paradokslar yaratacak pek tabii, fakat bu sadece geleceği biraz daha tatsız bir yere dönüştürecek. Ben de zaten zengin ve ünlü olacağım için benim açımdan bir sorun olmayacak.

STEAM CLORTHAX'IN PARADOKS PARTİSİ ROZETİ NASIL ALINIR?

Steam yaz indirimleri 2022 ile Steam Clorthax'ın paradox partisi rozeti geldi. Bu rozeti elde edebilmek için 10 adet bulmacayı çözmeniz gerekmektedir. Peki Steam Clorthax'ın paradox partisi bulmacaları/sorularının cevapları neler? İşte detaylar…

STEAM CLORTHAX SORULARI NELER?

SORU 1 : Ritim getirir zenginlik, teller getirir şöhret ama tel ustalığının getirdiği vergi yüküne dikkat et

Cevap : Müzik kategorisinde Shoot 'Em Up oyunlarında bulunan "Guitar Billionaire"

SORU 2: Bir şehir kurdun ve saldın köklerini, fakat şimdi çözebilecek misin küçük yasal çekişmelerini?

Cevap: Şehir Kurma kategorisinde Sandbox oyunlarında bulunan "Custard Castle Small Claims Court"

SORU 3: Tutmasını severiz yemimizi takarız erken saatte avlanırız avlanmak tutkumuzdur

Cevap: Kontrolcü kategorisinde Beyzbol oyunlarında bulunan "Bass Aint Bitin 2022"

SORU 4: Rakiplerini susturmayı başardın belki ama kazançlı eğlence parkın yine de başlamadan bitti

Cevap: İnşa kategorisinde Gerçekçi oyunlarda bulunan "Dead Seagull Zoo Magnate"

SORU 5: Çok bilmiş birinin herkesi düzeltme isteği bir ucube gibidir sana ve arkadaşlarına hep itiraz etme hakkı verir

Cevap : Basit Eğlence kategorisinde Kontrolcü Uyumlu oyunlarında bulunan "F rankenstein's Monster Edition"

SORU 6: Gerekli değil bir şey yapmak veya bir karar vermek bu pasif macerada tek yapman gereken beklemek

Cevap: Sözcük ve Soru Yarışması kategorisinde Açık Dünya oyunlarında bulunan "It's Probably Fine"





SORU 7: Senin amacın bu diyarda Rehberlik etmek kralına Oturtmak onu tahtına Veya belki de yüz numaraya

Cevap: Strateji RYO kategorisinde karakter özelleştirme oyunlarından" Help The King Get To The Toilet "

SORU 8: Dehşet, dehşet, ah şu kendini beğenmiş kâşiflerden çektiğimiz Hele şuradaki, aralarında en çok eleştirdiğimiz

Cevap: Macera kategorisinde zombi oyunları türünde bulunan "The Consecration Of Esthme"

SORU 9: Bu sanal nehirde bir tekne gider İçinde iki vale ve üç küçük maça kürek çeker

Cevap: Simülasyon kategorisinde hikaye temelli oyunlarda bulunan "The Pro Poker Amateur"

SORU 10: Stratejin beni tutmaksa, ağrıtırım karnını. Stratejin beni bırakmaksa, kokuturum etrafını.

Cevap: Taktiksel kategorisinde tarihsel oyunlarda bulunan"Hold In Your Farts"

Soruların cevaplarını tamamladıktan sonra her oyuna özel Steam 3000 çıkartması, Steam 3000 profil değiştirici, Avatar profil çerçevesi, hareketli avatar ve ufak ve geniş profil arka planını envanterinize ekliyor.