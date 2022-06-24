Steam Clorthax cevapları neler? Ritim getirir zenginlik, teller getirir şöhret ama tel ustalığının getirdiği vergi yüküne dikkat et - Haberler

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Steam Clorthax cevapları neler? Ritim getirir zenginlik, teller getirir şöhret ama tel ustalığının getirdiği vergi yüküne dikkat et

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Steam Clorthax cevapları neler? Ritim getirir zenginlik, teller getirir şöhret ama tel ustalığının getirdiği vergi yüküne dikkat et

Steam yaz indirimleri 2022 sonunda oyuncularla buluştu. Steam'de birçok oyunda yüzde 90'a varan indirimlerin yanı sıra Steam'e yaz indirimleri sayesinde Clorthax'ın Paradoks Partisi" adlı rozet eklendi. Bu rozeti almak isteyen oyuncuların bazı bulmacaları cevaplamaları gerekmektedir. Toplamda 10 bulmacadan oluşan Clorthax cevapları neler? Steam Clorthax cevapları neler? Ritim getirir zenginlik, teller getirir şöhret ama tel ustalığının getirdiği vergi yüküne dikkat et.

Steam yaz indirimleri 2022 ile mağazaya eklenen yeni soru cevap etkinliği Clorthax'ın cevapları merak ediliyor. Steam'de yer alan Clorthax sorularının cevaplarını sizler için derledik. İşte Steam Clorthax cevapları...

Benim adım Clorthax, zamanda yolculuk yapan bir dalavereciyim! Ne düşündüğünü biliyorum: "Profesyonel bir dalavereci mi? Bu, kulağa bir dalavere gibi geliyor!" Endişeni anlayabiliyorum! Ancak sana söyleyeceklerim bir dalavere değil, hatta büyük harflerle tekrar edeyim: BU BİR DALAVERE DEĞİL.

Steam Clorthax cevapları neler? Ritim getirir zenginlik, teller getirir şöhret ama tel ustalığının getirdiği vergi yüküne dikkat et

Tamam, kabul ediyorum, bu aslında bir dalavere. Ama sadece gelecekteki insanlar için! Buna bayılacaksın. Niye mi? Çünkü uzak gelecekten en iyi on oyunu çaldım ve bunları sana satmak için engin zaman denizinden geçtim! Bu oyunlar sadece Steam'de!

Yalnız sana bu muhteşem oyunların adını veya Steam'deki konumlarını direkt söyleyemem. Zira bu zaman akışını yok edecek ve geleceği yaşanılamaz bir cehenneme dönüştürecek paradoksa sebep olabilir.

Steam Clorthax cevapları neler? Ritim getirir zenginlik, teller getirir şöhret ama tel ustalığının getirdiği vergi yüküne dikkat et

Onun yerine, sana bu oyunlara dair muğlak ipuçları vereceğim. Bu da küçük paradokslar yaratacak pek tabii, fakat bu sadece geleceği biraz daha tatsız bir yere dönüştürecek. Ben de zaten zengin ve ünlü olacağım için benim açımdan bir sorun olmayacak.

Steam yaz indirimleri 2022 ile Steam Clorthax'ın paradox partisi rozeti geldi. Bu rozeti elde edebilmek için 10 adet bulmacayı çözmeniz gerekmektedir. Peki Steam Clorthax'ın paradox partisi bulmacaları/sorularının cevapları neler? İşte detaylar…

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SORU 1 : Ritim getirir zenginlik, teller getirir şöhret ama tel ustalığının getirdiği vergi yüküne dikkat et

Cevap : Müzik kategorisinde Shoot 'Em Up oyunlarında bulunan "Guitar Billionaire"

Steam Clorthax cevapları neler? Ritim getirir zenginlik, teller getirir şöhret ama tel ustalığının getirdiği vergi yüküne dikkat et

SORU 2: Bir şehir kurdun ve saldın köklerini, fakat şimdi çözebilecek misin küçük yasal çekişmelerini?

Cevap: Şehir Kurma kategorisinde Sandbox oyunlarında bulunan "Custard Castle Small Claims Court"

Steam Clorthax cevapları neler? Ritim getirir zenginlik, teller getirir şöhret ama tel ustalığının getirdiği vergi yüküne dikkat et

SORU 3: Tutmasını severiz yemimizi takarız erken saatte avlanırız avlanmak tutkumuzdur

Cevap: Kontrolcü kategorisinde Beyzbol oyunlarında bulunan "Bass Aint Bitin 2022"

Steam Clorthax cevapları neler? Ritim getirir zenginlik, teller getirir şöhret ama tel ustalığının getirdiği vergi yüküne dikkat et

SORU 4: Rakiplerini susturmayı başardın belki ama kazançlı eğlence parkın yine de başlamadan bitti

Cevap: İnşa kategorisinde Gerçekçi oyunlarda bulunan "Dead Seagull Zoo Magnate"

Steam Clorthax cevapları neler? Ritim getirir zenginlik, teller getirir şöhret ama tel ustalığının getirdiği vergi yüküne dikkat et

SORU 5: Çok bilmiş birinin herkesi düzeltme isteği bir ucube gibidir sana ve arkadaşlarına hep itiraz etme hakkı verir

Cevap : Basit Eğlence kategorisinde Kontrolcü Uyumlu oyunlarında bulunan "F rankenstein's Monster Edition"

Steam Clorthax cevapları neler? Ritim getirir zenginlik, teller getirir şöhret ama tel ustalığının getirdiği vergi yüküne dikkat et

SORU 6: Gerekli değil bir şey yapmak veya bir karar vermek bu pasif macerada tek yapman gereken beklemek

Cevap: Sözcük ve Soru Yarışması kategorisinde Açık Dünya oyunlarında bulunan "It's Probably Fine"

Steam Clorthax cevapları neler? Ritim getirir zenginlik, teller getirir şöhret ama tel ustalığının getirdiği vergi yüküne dikkat et

SORU 7: Senin amacın bu diyarda Rehberlik etmek kralına Oturtmak onu tahtına Veya belki de yüz numaraya

Cevap: Strateji RYO kategorisinde karakter özelleştirme oyunlarından" Help The King Get To The Toilet "

Steam Clorthax cevapları neler? Ritim getirir zenginlik, teller getirir şöhret ama tel ustalığının getirdiği vergi yüküne dikkat et

SORU 8: Dehşet, dehşet, ah şu kendini beğenmiş kâşiflerden çektiğimiz Hele şuradaki, aralarında en çok eleştirdiğimiz

Cevap: Macera kategorisinde zombi oyunları türünde bulunan "The Consecration Of Esthme"

Steam Clorthax cevapları neler? Ritim getirir zenginlik, teller getirir şöhret ama tel ustalığının getirdiği vergi yüküne dikkat et

SORU 9: Bu sanal nehirde bir tekne gider İçinde iki vale ve üç küçük maça kürek çeker

Cevap: Simülasyon kategorisinde hikaye temelli oyunlarda bulunan "The Pro Poker Amateur"

Steam Clorthax cevapları neler? Ritim getirir zenginlik, teller getirir şöhret ama tel ustalığının getirdiği vergi yüküne dikkat et

SORU 10: Stratejin beni tutmaksa, ağrıtırım karnını. Stratejin beni bırakmaksa, kokuturum etrafını.

Cevap: Taktiksel kategorisinde tarihsel oyunlarda bulunan"Hold In Your Farts"

Steam Clorthax cevapları neler? Ritim getirir zenginlik, teller getirir şöhret ama tel ustalığının getirdiği vergi yüküne dikkat et

Soruların cevaplarını tamamladıktan sonra her oyuna özel Steam 3000 çıkartması, Steam 3000 profil değiştirici, Avatar profil çerçevesi, hareketli avatar ve ufak ve geniş profil arka planını envanterinize ekliyor.

Steam Clorthax cevapları neler? Ritim getirir zenginlik, teller getirir şöhret ama tel ustalığının getirdiği vergi yüküne dikkat et

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Steam Gamegar Haberler

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