Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinin kan kaybı sürüyor

Güncelleme:
İngiltere Championship'te 43. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Birmingham City ile 1-1 berabere kaldı. Hull City'nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

İngiltere Championship'te 43. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Birmingham City karşı karşı geldi. The MKM'de oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

HULL CITY ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Ev sahibi Hull City, 24. dakikada Joe Gelhardt'ın goüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda baskısını artıran Birmingham City, 77. dakikada Tomoki Iwata'nın golüyle skora eşitlik getirdi. 

GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 4 maça yükselen Hull City, puanını 69 yaptı ve 6. sırada yer aldı. Birmingham City ise 57 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City, Leicester City'e konuk olacak. Birmingham City, kendi evinde Preston'ı ağırlayacak.

Cemre Yıldız
