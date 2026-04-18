FBI Direktörü Patel'in "sarhoş olduğu" için birçok kez uyandırılamadığı öne sürüldü

FBI Direktörü Kash Patel'in sarhoş olduğu ve güvenlik ekibinin kendisini uyandırmakta zorluk çektiği iddia edildi. Patel'in avukatı ise bu iddiaların asılsız olduğunu savundu.

NEW ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel'in "sarhoş olması" dolayısıyla, güvenlik ekibinin kendisini birden fazla kez uyandırmakta zorluk çektiği iddia edildi.

Atlantik dergisinin haberine göre, FBI Direktörü'nün "gözle görülür sarhoşluğu ve açıklanamayan devamsızlıkları" endişe oluşturdu.

Adalet Bakanlığı ve Beyaz Saray yetkililerine iletildiği öne sürülen bilgilere göre, Patel'in güvenlik ekibi, FBI Direktörü'nü birkaç kez sarhoş olduğu zamanlarda uyandırmakta zorlandı.

Patel'e kilitli kapılar ardında ulaşılamadığı gerekçesiyle "kapıyı kırmak için ekipman" talebinde bulunuldu.

Patel'in avukatı Jesse Binnall ise haberdeki iddiaların çoğunun "yanlış, kaynaksız ve açıkça iftira niteliğinde" olduğunu savunarak bunların "belirsiz ve kaynağı belirtilmemiş ifadelere" dayandığını vurguladı.

Binnall, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Mahkemede görüşürüz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Islam Doğru
