Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu! Yıldız isim kadroda yok
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Ankara'ya götürülen Victor Osimhen, maç kadrosunda yer almadı.
MAÇ SAAT 20.00'DE
Eryaman Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak.
İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Bashiru, Göktan, Oğulcan, Koita, Tongya, Niang.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.