Gençlerbirliği taraftarından Volkan Demirel'e istifa çağrısı
Gençlerbirliği taraftarı, Galatasaray karşısında skorun 2-0'a gelmesiyle birlikte teknik direktör Volkan Demirel'i istifaya çağırdı.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaştı.
İLK YARIDA 2-0'LIK ÜSTÜNLÜK
Mücadelenin başlangıcından ilk yarının son düdüğüne kadar iyi bir oyun sergileyen Galatasaray, ilk devrede Mauro Icardi ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.
VOLKAN DEMİREL'E İSTİFA ÇAĞRISI
Maçın gidişatı Gençlerbirliği cephesinde ise büyük bir krize dönüştü. Galatasaray'ın üst üste bulduğu gollerle skorun 2-0'a gelmesi, başkent ekibi taraftarlarının sabrını taşırdı. Skor avantajının Galatasaray lehine açılmasıyla birlikte tribünler, teknik direktör Volkan Demirel'e yönelik sert protestolarda bulundu. Stadyumu dolduran binlerce Gençlerbirliği taraftarı, tek bir ağızdan "Volkan Demirel istifa!" tezahüratları yaparak tepkilerini dile getirdi.