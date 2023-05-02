Fatih Mehmet Kocaispir Haberleri - Fatih Mehmet Kocaispir Kimdir - Haberler

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Fatih Mehmet Kocaispir Haberleri

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Fatih Mehmet Kocaispir

Fatih Mehmet Kocaispir Biyografisi

Doğum YeriOsmaniye / Türkiye
Doğum Tarihi1.01.1975 / 1.01.1900

Fatih Mehmet Kocaispir Kimdir ?

Mehmet Fatih Kocaispir, 1975 yılında Kadirli’de doğdu. Kadirli İmam-Hatip Lisesi’nden 1993, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisans yapan Kocaispir, avukatlık stajını tamamladıktan sonra 2000 yılından bu yana Adana Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Adalet Bakanlığı nezdinde resmi arabulucudur. 2004 yere
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Kocaispir: 'Hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz'

Kocaispir: "Hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz"

Fatih Mehmet Kocaispir - 02.05.2023
Başkan Kocaispir, vatandaşları açılış ve mitinge davet etti

Başkan Kocaispir, vatandaşları açılış ve mitinge davet etti

Fatih Mehmet Kocaispir - 26.04.2023
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Fatih Mehmet Kocaispir kimdir? Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir hayatı ve biyografisi

2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Fatih Mehmet Kocaispir kimdir? Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir hayatı ve biyografisi

Fatih Mehmet Kocaispir - 29.12.2022
Bilet bulamayan Demirspor taraftarı maçı dev ekranda izledi

Bilet bulamayan Demirspor taraftarı maçı dev ekranda izledi

Fatih Mehmet Kocaispir - 02.10.2022
Otelin organik atıkları toprağa geri kazandırılıyor

Otelin organik atıkları toprağa geri kazandırılıyor

Fatih Mehmet Kocaispir - 21.09.2022
Adana yerel haberi: Yüreğir'in yeni imar planı mecliste kabul edildi

Adana yerel haberi: Yüreğir'in yeni imar planı mecliste kabul edildi

Fatih Mehmet Kocaispir - 16.09.2022
Başkan Kocaispir: 'Kararı beraber verelim'

Başkan Kocaispir: "Kararı beraber verelim"

Fatih Mehmet Kocaispir - 15.09.2022
Adana spor haberi... Yüreğir'de 7 bin 500 çocuk yaz spor okulu sertifikası aldı

Adana spor haberi... Yüreğir'de 7 bin 500 çocuk yaz spor okulu sertifikası aldı

Fatih Mehmet Kocaispir - 08.09.2022
Kocaispir: 'El ele gönül gönüleyiz'

Kocaispir: "El ele gönül gönüleyiz"

Fatih Mehmet Kocaispir - 06.09.2022
Adana yerel haberi... Yüreğir Külterevlerinde güz dönemi kurs kayıtları başladı

Adana yerel haberi... Yüreğir Külterevlerinde güz dönemi kurs kayıtları başladı

Fatih Mehmet Kocaispir - 31.08.2022
Adana yerel haberleri... Yüreğir Belediyesi Çağrı Merkezi çözüm üretiyor

Adana yerel haberleri... Yüreğir Belediyesi Çağrı Merkezi çözüm üretiyor

Fatih Mehmet Kocaispir - 26.08.2022
AK PARTİ'Lİ ÇELİK: CHP GERÇEKTEN SAMİMİ HELALLEŞİRSE, BUNU TAKDİR EDERİZ

AK PARTİ'Lİ ÇELİK: CHP GERÇEKTEN SAMİMİ HELALLEŞİRSE, BUNU TAKDİR EDERİZ

Fatih Mehmet Kocaispir - 07.08.2022
Adana haber! Cumhurbaşkanı talimat verdi... İşten çıkarılan şehit eşine Yüreğir Belediyesi sahip çıktı

Adana haber! Cumhurbaşkanı talimat verdi... İşten çıkarılan şehit eşine Yüreğir Belediyesi sahip çıktı

Fatih Mehmet Kocaispir - 04.08.2022
Su oyun parkları Yüreğirli çocukların eğlence merkezi oldu

Su oyun parkları Yüreğirli çocukların eğlence merkezi oldu

Fatih Mehmet Kocaispir - 19.07.2022
Başkan Kocaispir, su oyun parkını çocuklarla açtı

Başkan Kocaispir, su oyun parkını çocuklarla açtı

Fatih Mehmet Kocaispir - 29.06.2022
Adana'da 'Emekli Kütüphanesi'nin temeli atıldı

Adana'da "Emekli Kütüphanesi"nin temeli atıldı

Fatih Mehmet Kocaispir - 28.06.2022
37 yıl sonra hayalleri gerçek olan mahalleli, belediye başkanını davul zurnayla karşıladı

37 yıl sonra hayalleri gerçek olan mahalleli, belediye başkanını davul zurnayla karşıladı

Fatih Mehmet Kocaispir - 27.06.2022
Kocaispir'den 'kesintisiz elektrik' mesaisi

Kocaispir'den "kesintisiz elektrik" mesaisi

Fatih Mehmet Kocaispir - 07.06.2022
YÜREĞİR'DE SERTİFİKALI KURSİYERLER HİBE ARI İLE ÜRETİME BAŞLADI

YÜREĞİR'DE SERTİFİKALI KURSİYERLER HİBE ARI İLE ÜRETİME BAŞLADI

Fatih Mehmet Kocaispir - 27.04.2022
Spor okullarında 6 bin çocuk yıl boyu kesintisiz eğitim alıyor

Spor okullarında 6 bin çocuk yıl boyu kesintisiz eğitim alıyor

Fatih Mehmet Kocaispir - 21.04.2022
Başkan Kocaispir Solaklı'da çalışmaları denetledi

Başkan Kocaispir Solaklı'da çalışmaları denetledi

Fatih Mehmet Kocaispir - 05.04.2022
Adana'nın en sorunlu mahallesine kentsel dönüşüm neşteri

Adana'nın en sorunlu mahallesine kentsel dönüşüm neşteri

Fatih Mehmet Kocaispir - 31.03.2022
Başkan Kocaispir: 'Amatör sporların destekçisiyiz'

Başkan Kocaispir: "Amatör sporların destekçisiyiz"

Fatih Mehmet Kocaispir - 24.03.2022
Yüreğir Belediyesi Hanım Sabuncu kreşi açıldı

Yüreğir Belediyesi Hanım Sabuncu kreşi açıldı

Fatih Mehmet Kocaispir - 15.03.2022
Kocaispir: 'Kadın mutluysa toplum mutlu'

Kocaispir: "Kadın mutluysa toplum mutlu"

Fatih Mehmet Kocaispir - 09.03.2022
Kocaispir: 'Zehir tacirlerine asla göz açtırmayacağız'

Kocaispir: "Zehir tacirlerine asla göz açtırmayacağız"

Fatih Mehmet Kocaispir - 24.02.2022
Öğrencilere 'Kış Güneşi' hediyesi

Öğrencilere "Kış Güneşi" hediyesi

Fatih Mehmet Kocaispir - 23.02.2022
Yüreğir Belediyesinden öğrencilere mont ve bot desteği

Yüreğir Belediyesinden öğrencilere mont ve bot desteği

Fatih Mehmet Kocaispir - 22.02.2022
Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, ebru sanatını deneyimledi

Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, ebru sanatını deneyimledi

Fatih Mehmet Kocaispir - 21.02.2022
Yüreğir Belediyesi'nde işçiler bayram ediyor! Aldıkları zammı halay çekerek kutladılar

Yüreğir Belediyesi'nde işçiler bayram ediyor! Aldıkları zammı halay çekerek kutladılar

Fatih Mehmet Kocaispir - 17.02.2022
YÜREĞİR'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YIKIMLAR DEVAM EDİYOR

YÜREĞİR'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YIKIMLAR DEVAM EDİYOR

Fatih Mehmet Kocaispir - 01.02.2022
Yüreğir Belediyesi'nde 'Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi' 2 bin 621 TL'den imzalandı

Yüreğir Belediyesi'nde 'Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi' 2 bin 621 TL'den imzalandı

Fatih Mehmet Kocaispir - 15.01.2022
Kocaispir: 'Yüreğirimizi, hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz'

Kocaispir: "Yüreğirimizi, hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz"

Fatih Mehmet Kocaispir - 11.01.2022
Sabah çorbası Yüreğir Belediyesinden

Sabah çorbası Yüreğir Belediyesinden

Fatih Mehmet Kocaispir - 31.12.2021
Adana'nın Yüreğir ilçesinde 150 yetim çocuğa mont ve gıda kolisi dağıtıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 150 yetim çocuğa mont ve gıda kolisi dağıtıldı

Fatih Mehmet Kocaispir - 21.12.2021
Yüreğir Belediyesinden amatör spor kulüplerine destek

Yüreğir Belediyesinden amatör spor kulüplerine destek

Fatih Mehmet Kocaispir - 09.12.2021
Son dakika gündem: Yüreğir'de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Son dakika gündem: Yüreğir'de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Fatih Mehmet Kocaispir - 14.11.2021
Son dakika haberi... Ters Ev tatilde çocukları bekliyor

Son dakika haberi... Ters Ev tatilde çocukları bekliyor

Fatih Mehmet Kocaispir - 12.11.2021
Adliye otoparkı ücretinde yüzde 66 indirim

Adliye otoparkı ücretinde yüzde 66 indirim

Fatih Mehmet Kocaispir - 03.11.2021
Yüreğir Belediyesinin 2022 bütçesi kabul edildi

Yüreğir Belediyesinin 2022 bütçesi kabul edildi

Fatih Mehmet Kocaispir - 01.11.2021
Sarıçam Deresi'nde aydınlatma çalışması yapılıyor

Sarıçam Deresi'nde aydınlatma çalışması yapılıyor

Fatih Mehmet Kocaispir - 31.10.2021
Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, muhtarlarla buluştu

Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, muhtarlarla buluştu

Fatih Mehmet Kocaispir - 24.10.2021
5'İNCİ 'ULUSLARARASI ADANA LEZZET FESTİVALİ'NİN GALA YEMEĞİ YAPILDI

5'İNCİ 'ULUSLARARASI ADANA LEZZET FESTİVALİ'NİN GALA YEMEĞİ YAPILDI

Fatih Mehmet Kocaispir - 08.10.2021
Sabahattin Eşberk'in adı Yüreğir'de yaşayacak

Sabahattin Eşberk'in adı Yüreğir'de yaşayacak

Fatih Mehmet Kocaispir - 03.10.2021
Yüreğir'de 'Hoş Geldin Bebek Projesi' ile 6 bin 300 aile ziyaret edildi

Yüreğir'de "Hoş Geldin Bebek Projesi" ile 6 bin 300 aile ziyaret edildi

Fatih Mehmet Kocaispir - 30.09.2021
Kocaispir: 'Yeni adliye Yüreğir'e değer katacak'

Kocaispir: "Yeni adliye Yüreğir'e değer katacak"

Fatih Mehmet Kocaispir - 22.09.2021
Bekir Fevzi Yıldırım'ın adı Yüreğir'de yaşayacak

Bekir Fevzi Yıldırım'ın adı Yüreğir'de yaşayacak

Fatih Mehmet Kocaispir - 10.09.2021
Kocaispir: 'Roman kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz'

Kocaispir: "Roman kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz"

Fatih Mehmet Kocaispir - 01.09.2021
AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir'e ziyaret

AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir'e ziyaret

Fatih Mehmet Kocaispir - 25.08.2021
Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir bir maaşını AFAD'a bağışladı

Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir bir maaşını AFAD'a bağışladı

Fatih Mehmet Kocaispir - 16.08.2021
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