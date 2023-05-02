Fatih Mehmet Kocaispir Haberleri - Fatih Mehmet Kocaispir Kimdir - Haberler

Fatih Mehmet Kocaispir Haberleri
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Fatih Mehmet Kocaispir Biyografisi
Fatih Mehmet Kocaispir Kimdir ?
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Fatih Mehmet Kocaispir kimdir? Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir hayatı ve biyografisi
Adana yerel haberi: Yüreğir'in yeni imar planı mecliste kabul edildi
Adana spor haberi... Yüreğir'de 7 bin 500 çocuk yaz spor okulu sertifikası aldı
Adana yerel haberi... Yüreğir Külterevlerinde güz dönemi kurs kayıtları başladı
Adana yerel haberleri... Yüreğir Belediyesi Çağrı Merkezi çözüm üretiyor
AK PARTİ'Lİ ÇELİK: CHP GERÇEKTEN SAMİMİ HELALLEŞİRSE, BUNU TAKDİR EDERİZ
Adana haber! Cumhurbaşkanı talimat verdi... İşten çıkarılan şehit eşine Yüreğir Belediyesi sahip çıktı
37 yıl sonra hayalleri gerçek olan mahalleli, belediye başkanını davul zurnayla karşıladı
Yüreğir Belediyesi'nde işçiler bayram ediyor! Aldıkları zammı halay çekerek kutladılar
Yüreğir Belediyesi'nde 'Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi' 2 bin 621 TL'den imzalandı
Kocaispir: "Yüreğirimizi, hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz"
Adana'nın Yüreğir ilçesinde 150 yetim çocuğa mont ve gıda kolisi dağıtıldı
Son dakika gündem: Yüreğir'de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor
5'İNCİ 'ULUSLARARASI ADANA LEZZET FESTİVALİ'NİN GALA YEMEĞİ YAPILDI
Yüreğir'de "Hoş Geldin Bebek Projesi" ile 6 bin 300 aile ziyaret edildi
AA Adana Bölge Müdürü Firik'ten, Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir'e ziyaret