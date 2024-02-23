Yüreğir Belediyesi Gençlere Ücretsiz Drone Eğitimi Veriyor

Yüreğir Belediyesince gençlere, "Gökyüzünün Gözleri, Elektrikli Araçların Ustaları" projesi kapsamında ücretsiz drone eğitimi verilmeye başlandı.

Avrupa Birliği'ne Uyum, Gelişim, Kültür ve Çağdaş Yaşam Derneği (EURODER) işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında Bekir Fevzi Yıldırım Sivil Toplum Merkezi'nde düzenlenen dron eğitimlerine 120 genç katılıyor.

Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir kursu ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Katılımcılar, eğitim sonunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı ehliyet ve sertifikanın sahibi olacak.