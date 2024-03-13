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Fatih Mehmet Kocaispir Adana'da Esnafla Görüştü

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Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana'da esnafla görüşerek taleplerini dinledi ve projelerini anlattı. Ayrıca AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık ve Çukurova Belediye Başkan adayı Firdevs Cingözler ile iftar programına katıldı.

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, merkez Çukurova, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde esnafla görüştü.

Kocaispir, ilçelerdeki programı kapsamında Yeşilevler, Topel, İtimat, Özen, Barkal, Akkapı, Özbirlik, Önderler ve Meydan dolmuş kooperatiflerine ziyarette bulundu.

Dolmuşçuların taleplerini dinleyen Kocaispir, ulaşım ve toplu taşıma projelerini anlattı.

Kocaispir, sonrasında Turgut Özal Bulvarı'ndaki iş yerlerini gezdi, esnaf ile vatandaşlarla görüştü.

Ziyareti sırasında kendisini desteklediğini söyleyen bir kadına teşekkür eden Kocaispir, "İnşallah desteklerinizle, her şeyin en iyisini hak eden Adana'mız kazanacak." dedi.

Kocaispir, ardından AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık ve Çukurova Belediye Başkan adayı Firdevs Cingözler ile 100. Yıl Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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