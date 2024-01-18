AK Parti Adana adayı kim oldu? Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir kimdir?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde Ak Parti'de hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir kimdir?

AK PARTİ YEREL SEÇİMLERDE YENİ ADAYLARI KİMLER?

İşte Erdoğan'ın açıkladığı isimler;

• Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir

• Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat

• Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay

• Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın

• Aksaray Belediye Başkan Adayı Enver Dinçer

• Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık

• Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü

• Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar

• Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan

• Bayburt Belediye Başkan Adayı Mete Memiş

• Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman

• Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol

• Burdur Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek

• Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın

• Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halis Bilden

• Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin

• Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen

• Hakkari Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez

• Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk

• Iğdır Belediye Başkan Adayı Ülkü Öcal

• Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel

• Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya

• Karaman Belediye Başkan Adayı Mevlüt Akgün

• Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç

• Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı

• Kırşehir Belediye Başkan Adayı Osman Arslan

• Kilis Belediye Başkan Adayı Reşit Polat

• Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay

• Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu

• Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er

• Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin

• Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya

• Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Savran

• Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir

• Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar

• Siirt Belediye Başkan Adayı Ekrem Olğaç

• Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin

• Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül

• Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka

• Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel

• Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç

• Tunceli Belediye Başkan Adayı Erkan Eroğlu

• Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın

• Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas

• Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse

• Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan

• İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ

• Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok

Fatih Mehmet Kocaispir kimdir?

1975 yılında Kadirli'de doğdu. Kadirli İmam-Hatip Lisesi'nden 1993, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1998 yılında mezun oldu.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisans yapan Kocaispir, avukatlık stajını tamamladıktan sonra 2000 yılından bu yana Adana Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.

Fatih Mehmet Kocaispir, Yumurtalık'ta geliştirilen, enerji sektöründeki en büyük özel sektör yatırımlarından biri olan Doğu Akdeniz Petrol Rafinerisi Projesinde koordinatör olarak görev üstlendi.

Ceyhan–Yumurtalık Bölgesinde enerji-stratejik yatırımların geliştirilmesinde; sorunlar, çözüm önerileri ve yönetim modelleri ve ayrıca; Bürokrasi Kavramı, Küreselleşme ve Bürokrasi, Türk Bürokrasisinin Özgün Yapısı ile ilgili çalışmaları vardır.

Kocaispir, AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Kurucu MKYK üyeliği ve Adana Gençlik Kolları kurucu İl Başkanlığı, 2004 yerel seçimlerinde Seyhan/Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Kocaispir, aynı dönemde Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği görevinde bulundu.