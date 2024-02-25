Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya KAAN'ı konuşuyor, yeni müjdelerimiz yolda

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti lideri, partisinin Adana mitinginde konuşarak adaylarını duyurdu. Erdoğan konuşmasında "Milli muharip uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirdi. Şimdi uçak modelimizin bir üst segmentini yapacağız. Yeni müjdelerimiz yolda. Dostlarımız güven duyarken rakiplerimiz endişeye kapılıyor." ifadelerini kullandı.

"ADANA'YI MALUM ELLERDEN ALMAYA HAZIR MIYIZ?"

Erdoğan, ilk uçuşunu gerçekleştiren yerli savaş uçağı KAAN'dan bahsederek "Türkiye adeta destan yazıyor. Dünyada söz sahibi olduk. Milli muharip uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirdi. 5. nesil uçak üretebilen dünyadaki 4 ülkeden biri olduk. Şimdi uçak modelimizin bir üst segmentini yapacağız. Yeni müjdelerimiz yolda. Dostlarımız güven duyarken rakiplerimiz endişeye kapılıyor." İşte Erdoğan'ın Adana'daki konuşmasından öne çıkanlar:

"Adana'da şu anda meydanda 75 bin kişi var. Adana'yı malum ellerden almaya hazır mıyız? Adana, eser ve hizmet nasipsizlerini sırtında taşır mı? Adana'nın gerçek belediyeciliğe olan hasretini dindirmeye az kaldı. Geçtiğimiz mayıs ayındaki seçimlerde verdiğiniz destek için siz teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta Adana sandıklarını patlatarak gerçek potansiyelini ortaya çıkaracaktır.

"ŞAİBELİ PAZARLIKLARLA SEÇİM KAZANMA PEŞİNDELER"

Muhalefet birbirleriyle uğraşmaktan, parti için kavgalardan fırsat bulamadıkları için başka bir konuyla ilgilenemiyorlar. Şaibeli pazarlıklarla seçim kazanma peşinde koşuyorlar. Kendi seçmenleri başta olmak üzere milleti tıpış tıpış sandığa gidip oy verecek bir cendereye sıkıştırmak isteyenlere milletimiz dersini verecek ben inanıyorum. Biz Türkiye Yüzyılı diyoruz onlar birbirlerinin kuyusunu kazıyor. Adana kendi iradesini çantada keklik kabul edenlere yol vermez. CHP yönetimi bu ülkenin muhalefet enerjisini sömürüp işe yaramaz hale getirmektedir.

Yıllar önce başlattığımız projeler bugün hepimizin iftihar meselesi olan uçaklara, tanklara, gemilere, füzelere dönüşüyor. Türkiye, savunma sanayi alanında adeta bir destan yazıyor. Bugün 34 farklı ülkenin semalarını Türk İHA ve SİHA'ları koruyor. İHA ve SİHA'lar ile dünyada ilk 3 ülkeden biriyiz. Güçlü savunma sanayii ile dünyada söz sahibi olduk.

Geçtiğimiz günlerde KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. KAAN ile 5. nesil uçak üretebilen dünyadaki 4 ülkeden biri olduk. Tüm dünya KAAN'ı konuşuyor. Bizdeki mankurtlaştırılmış zihinler KAAN'a bakınca kalorifer peteği, süpürge sapı görüyor. Ama Asya'dan Afrika'ya yüz milyonlar, güçlenen Türkiye görüyor.

"UÇAK GEMİMİZİN BİR ÜST SEGMENTİNİ YAPACAĞIZ"

Bu gurur 85 milyon olarak hepimizin. Yeni müjdelerimiz yolda.Önümüzdeki yıllarda daha modernini, daha güçlüsünü ve ilerisini yapacağız. Uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız, Deniz Kuvvetlerimiz var gücüyle çalışıyor. Türkiye'nin başarıları bizim azmimizi artırırken dost ülkelere örnek oluyor. Türkiye'yi her alanda güçlendirmeye, kalkındırmaya devam edeceğiz.

AK PARTİ ADANA ADAYLARI BELLİ OLDU

Türkiye'nin 21 yılda nereden nereye geldiğini akıl sahibi herkes kabul edecektir. Adana'ya 21 yılda 279 milyar liralık yatırım yaptık. Adana, Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzün lokomotifliğini üstlenecektir. Adana'da TOKİ vasıtasıyla 18 bin 400 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Adana'yı yerel yönetimlerle de hak ettiği hizmetlere kavuşturacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonunda açıkladığı Adana büyükşehir belediye ve ilçe adayları şu şekilde:

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Fatih Mehmet Kocaispir

Aladağ: Mustafa Akgedik

Ceyhan: Erol Kahraman

Çukurova: Firdevs Cingözler

Feke: Ahmet Şener

İmamoğlu: Aydın Kangur

Karaisalı: Bekir Şimşek

Karataş: Necip Topuz

Kozan: Mustafa Atlı

Pozantı: Ali Avan

Saimbeyli: Vedat Cengiz

Sarıçam: Bilal Uludağ

Seyhan: Erdal Hatipoğlu

Tufanbeyli: Ekrem Keçe

Yumurtalık: Aydın Kütükoğlu

Yüreğir: Halil Nacar