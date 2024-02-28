Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Ticaret Borsasını ziyaret etti

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Ticaret Borsasını (ATB) ziyaret etti.

Kocaispir, ziyarette ATB Başkanı Şahin Bilgiç, yönetim kurulu üyeleri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Kocaispir, Adana'yı kalkınma, üretim ve istihdamın "lokomotif şehri" yapmak istediklerini belirtti.

Kocaispir, proje ve hizmetlerle kenti değiştirmeye kararlı olduklarını ifade ederek, "Eser ve hizmet siyasetiyle Adana'mıza kaybettiği yılları geri vereceğiz. Şehrimizin sorunlarının çözüldüğü, herkesin ve Adana'nın kazandığı bir dönemi hep birlikte yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgiç de ziyaretinden dolayı Kocaispir'e teşekkür etti.