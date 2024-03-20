ADANA ANKET SONUÇLARI | 2024 anket sonuçlarında hangi aday önde? Fatih Mehmet Kocaispir mi? Zeydan Karalar mı?

Adaylar arasında kıyasıya rekabetin yaşanacağı 31 Mart yerel seçimleri için son düzlüğe girilirken MAK Araştırma'nın Adana, Diyarbakır, Van ve Mardin'de yaptığı anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. ADANA ANKET SONUÇLARI | 2024 anket sonuçlarında hangi aday önde?Fatih Mehmet Kocaispir mi? Zeydan Karalar mı?

ADANA ANKET SONUÇLARINDA HANGİ ADAY ÖNDE?

Yapılan ankete göre, Adana'da AK Parti Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in adaylığı önde çıktı.

FATİH MEHMET KARAİSPİR Mİ? ZEYDAN KARALAR MI?

Adana anket sonuçları;