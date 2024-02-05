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Ömer Çelik: Altılı masanın günahını Bay Kemal'e yıktılar

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Çelik, altılı masanın günahını Bay Kemal'e yıktıklarını belirterek, vatandaşların da bu durumdan memnun olduğunu söyledi. Ayrıca, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Büyükşehir Belediye başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir'e destek istedi ve Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak yerel seçimlerin önemine vurgu yaptı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Altılı masanın günahını Bay Kemal'e yıktılar. Her gün birbirlerinin aleyhine söz söylüyorlar ve bugün siz kardeşlerimiz sayesinde altılı masaya oy veren vatandaşlarımız bile, 'İyi ki bunlar sandığa gömülmüş' diyor? dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Buluşmaya, AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, Yüreğir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı, AK Parti ve MHP parti teşkilatları, yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Büyükşehir Belediye başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir'e destek isteyen Ömer Çelik, önceki seçimlerden hatırlatmalarda bulundu. Çelik, 'Anketlerde diyorlardı ki; 'AK Parti kaybedecek, Cumhur İttifakı kaybedecek.' Diyorlardı ki; 'Altılı masa kazanacak.' Siz ne yaptınız? Altılı masayı, masanın altındakileri, arkasındakileri, masanın etrafındakileri Adana'da sandıklara gömdünüz. Onlar o günlerde 'Altılı masa olarak bir araya geldik, yedili masa olarak bir araya geldik, Türkiye'yi biz yöneteceğiz ve böylece altımız birden karar vererek önümüze devam edeceğiz' diyorlardı. Ben de buradaki toplantılarımızda ve diğer mahallelerdeki toplantılarımızda diyordum ki, '6 kişiyle bırakın siz Türkiye'yi yönetmeyi, siz çay bile demleyemezsiniz.' Şimdi Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, tuttular altılı masanın günahını Bay Kemal'e yıktılar. Her gün birbirlerinin aleyhine söz söylüyorlar ve bugün siz kardeşlerimiz sayesinde altılı masaya oy veren vatandaşlarımız bile, 'İyi ki bunlar sandığa gömülmüş' diyor. Bunlar Türkiye'ye altılı masa diye bir kötülük projesini dayattılar. Ama siz buna müsaade etmediniz. Gerçekten hani derler ya 'Verilmiş sadakamız var' diye. Gerçekten Allah bunlara fırsat vermesin. Şimdi altılı masanın bir tarafı öbür tarafına, öbür tarafı diğer tarafına, başka tarafı hepsine birden karşı. Ama biz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak dün neredeysek bugün de oradayız, yarın da orada olacağız? dedi.

'BUNLAR EN GÜÇLÜ CEVABI YİNE SİZDEN ALACAKLAR'

' Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak bir yerel seçimin önlerinde olduğunu vurgulayan Ömer Çelik şöyle devam etti:

' Türkiye istikrarı, Türkiye'nin geleceği, Türkiye yüzyılı için Cumhurbaşkanımızı yeniden cumhurbaşkanı seçtiniz. Ona Adana olarak bir kere daha dediniz ki; 'Cumhurbaşkanım seni kebaptan ve şalgamdan çok seviyoruz.' Şimdi önümüzde inşallah 'Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak yerel seçimler var. 'Türkiye Yüzyılı'nın Adana yüzyılı olması, 'Türkiye Yüzyılı'nın Yüreğir'in, Seyhan'ın diğer mahallelerimizin yüzyılı olması için, 'Türkiye Yüzyılı'nın gerçek belediyeciliğin yüzyılı olması için 31 Mart'ta AK Parti ve Cumhur İttifakı diyor muyuz' Bunlar, aynı 14 Mayıs'a giderken, aynı 28 Mayıs'a giderken aynı bundan önceki seçimlerde olduğu gibi millet iradesiyle kavga ederek, terörizmle yan yana durarak, teröristler karşısında suskun kalarak yollarına devam ettiler. O zaman da söylemiştim. O gün söylediğim şimdi de geçerli. Bunlar terör destekçilerine söyleyemedikleri lafları Türkiye'nin cumhurbaşkanına, devlet başkanına, milletimizin sevgilisi, milletimizin göz bebeği, Recep Tayyip Erdoğan'a söylüyorlar. Bunlar en güçlü cevabı yine sizden alacaklar. Bu sokaklardan alacaklar. Bu mahallemizden alacaklar.? (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ömer Çelik AK Parti Türkiye Seyhan Politika Güncel Haberler

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