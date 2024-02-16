Cumhur İttifakı Adana'da seçim çalışmalarına devam ediyor

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Saimbeyli ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Kocaispir, seçim çalışmaları kapsamında, AK Parti Saimbeyli İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Kocaispir, Cumhur İttifakı olarak Adana'ya 31 Mart'ta zafer yaşatacaklarını belirtti.

Adana'yı hep birlikte güçlü yarınlara taşıyacaklarını ifade eden Kocaispir, halkın beklentilerini gerçekleştireceklerini aktardı.

Seçim çalışmaları sürecinde vatandaşlara gönüllerindeki Adana'yı anlatacaklarına değinen Kocaispir, şöyle devam etti:

"Hemşehrilerimizden destek isteyeceğiz. 31 Mart akşamı yepyeni bir dönemin kapılarını birlikte açacağız. Bu dönemin adı Adana'nın altın çağı olacak. Adana'mızı aydınlık yarınlara taşıyacak muhteşem bir kadro ile yola revan olduk. Adanalı hemşehrilerimizin bizlerden beklediği çok şeyler var. İnşallah o beklentilerin hepsini tek tek gerçekleştireceğiz. Nasıl ki Yüreğir'de başardıysak, Adana'da da Saimbeyli'de de başaracağız."

Kocaispir, daha sonra AK Parti 27. Dönem Adana Milletvekili Tamer Dağlı'nın katılımıyla Cumhur İttifakı'nın Saimbeyli Belediye Başkan adayı Vedat Cengiz'in seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

Programı kapsamında esnaf ve pazar ziyareti gerçekleştiren Kocaispir, talep ve istekleri dinledi.

Kocaispir, mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

İlçe gezilerinde çok fazla su ve yol şikayetleri aldığını dile getiren Kocaispir, bu sorunların oluşmasında ihmalkarlık bulunduğunu aktardı.

Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların taleplerine de değinen Kocaispir, şunları kaydetti:

"Allah nasip ederse göreve geldiğimizde Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığını çok aktif hale getireceğiz. Ova ve dağ köylerinin hepsine ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda veteriner, ziraat mühendisi, danışmanlık hizmetleri vereceğiz. Tohum, yem ve diğer talepleri uygun olduğu şekilde gündemimize alacağız ve bu köylerimizi bu hizmetlerle buluşturacağız."???????