Yüreğir Belediyesi tarafından yapılan aile sağlığı merkezi hizmete girdi

Yüreğir Belediyesince yaptırılan aile sağlığı merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Güzel Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen açılışta, merkezin hayırlı olmasını diledi.

Yüreğir'de görev süresince eğitimden sağlığa çok ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade eden Kocaispir, daha sağlıklı bir toplum, güzel ve kaliteli bir yaşam için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Törene, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar da katıldı.???????