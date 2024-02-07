Fatih Mehmet Kocaispir, Adana'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, merkez Çukurova ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kocaispir, ilçedeki programı kapsamında ziyaret ettiği esnafın taleplerini dinledi.

Sonrasında MHP İl Başkanlığının düzenlediği 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümü etkinliklerine katılan Kocaispir, partililerle buluştu.

Kocaispir, seçim çalışmalarına değinerek Adana'da 15 ilçenin tamamını alacaklarını kaydetti.

Ziyaretlerinde Kocaispir'e, MHP Çukurova Belediye Başkan adayı Firdevs Cingözler de eşlik etti.