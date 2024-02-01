Fatih Mehmet Kocaispir, Pozantı ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla görüştü

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Pozantı ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Kocaispir, ilçedeki programı kapsamında ziyaret ettiği esnafın taleplerini dinledi.

Yukarı Belemedik, Karakışlakçı, Aşçıbekirli, Dağdibi, Kamışlı ve Fındıklı mahallelerini gezen Kocaispir, vatandaşların sorunlarını not aldı, projelerini anlattı.

Kocaispir, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarıyla da bir araya geldi.