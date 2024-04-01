Adana'da yerel seçimlerde CHP adayı önde
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 09.54 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 46.61, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 37.47 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Adana'daki sandıkların yüzde 99,9'u açıldı.
Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Zeydan Karalar oyların yüzde 46.61'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 37.47'sini aldı.