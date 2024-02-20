Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, kadın sanayicilerle bir araya geldi

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) kadın sanayicilerle bir araya geldi.

Kocaispir, seçim çalışmaları kapsamında, Osb'yi ziyaret etti, OSB Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı Ayça Çelik Gözek'in rehberliğinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Türkiye'de kadınların her alanda hayata katılımlarında önemli mesafeler alındığını belirten Kocaispir, "Son dönemlerde kadınlarımızın, ekonomik, sosyal, kültürel ve sanatsal hayata katılımlarında ülkemizde çok önemli mesafeler katedildiğini görüyorum. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hakkını teslim etmek gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda alan açmıştır. Bizim bu toplantıda vurgulamamız gereken ana başlık ise hayatın her alanına dokunan kadınlarımızın bu dokunuşlarını nasıl daha çok artırılabileceğimiz üzerine olacak." ifadesini kullandı.

Kocaispir, kadın sanayicilerin Adana ekonomisine değer ve emek kattığını kaydetti.

AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık'ın da katıldığı toplantıda, kadınların iş gücüne katılımını artırmaya, onları desteklemeye yönelik politika ve projelerin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.