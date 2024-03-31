2024 NEVŞEHİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Nevşehir'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi İYİ Parti mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Nevşehir Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Nevşehir'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa İYİ Parti'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'denMehmet Savran, İYİ Parti'den Rasim Arı yarıştı. Peki, Nevşehir'de hangi parti, kim önde? Nevşehir'de AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

NEVŞEHİR YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Nevşehir'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Mehmet Savran ve İYİ Parti'den Rasim Arı ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE NEVŞEHİR'DE HANGİ ADAY ÖNDE?

Nevşehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Mehmet Savran ve İYİ Parti'den Rasim Arıkıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.