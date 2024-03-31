Adana'da yerel seçimlerde CHP adayı önde
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 22.05 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 50.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.23 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Adana'daki sandıkların yüzde 61.8'i açıldı.
Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Zeydan Karalar oyların yüzde 50.53'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.23'ünü aldı.