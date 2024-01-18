Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ak Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayının, mevcut Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz muhalefetin elindeki şehirleri de gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır" dedi.

Daha önce 26 ilde adaylarını açıklayan Ak Parti'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 48 ilde başkanlığa aday göstereceği isimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Ankara ATO Congresium Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına partililer yoğun ilgi gösterdi.

Partililerin sloganları arasında sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndaki belediyeleri kazanmak ve muhalefet elindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle tanıştırmak. Kendini şehirlere adayacak adaylarla seçimlere hazırlanıyoruz. Belediyelerimizi Türkiye Yüzyılı'na yakışır seviyeye getirmeliyiz. Kararlılıkla çalışıp farkımızı ortaya koyacağız. İnsanlarımıza hiçbir şey vermedikleri halde, ideolojik körlüklerin arkasına saklanıp koltuklarını koruma derdine düşenlerden olmadık olmayacağız." diye konuştu.

AK Parti, Adana'da 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i Büyükşehir'e aday gösterdi. 2019 yılında Yüreğir Belediye Başkanlığı'na seçilen Başkan Kocaispir, ilçede yaptığı çalışmalar ve insana dokunan sosyal belediyecilik faaliyetleri ile büyük takdir toplamıştı. Görev süresinde halkın her kesiminin sevgisini kazanan Başkan Kocaispir, 2024 seçimlerine Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ismi açıklanan Başkan Kocaispir, sahneye AK Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, AK Parti İl Başkanı, MHP İl Başkanı, AK Parti İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve Adana Milletvekilleriyle birlikte çıktı.

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, 1975 yılında Kadirli'de doğdu. Kadirli İmam-Hatip Lisesi'nden 1993, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1998 yılında mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yönetim ve Organizasyon dalında yüksek lisans yapan Kocaispir, avukatlık stajını tamamladıktan sonra 2000 yılından bu yana Adana Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. - ADANA