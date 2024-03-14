Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir Esnafla Görüştü

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, merkez Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde esnafla görüştü.

Kocaispir, ilçelerdeki programı kapsamında esnafla bir araya geldi, vatandaşlarla buluştu.

Talepleri dinleyen Kocaispir, hayatta geçirmeyi planladıkları projeleri anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaispir, "Önümüzdeki 5 yılın sonunda çok büyük bir koordinasyonla, Adana ve tüm ilçelerimiz altın çağını yaşayacak." ifadelerini kullandı.