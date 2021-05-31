EURO 2020: Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan takımların kadrolarında kimler var?

EURO 2020'ye katılacak ülkelerden hangileri kesin kadrosunu açıkladı?

Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) bu yıl düzenleniyor.

Şampiyona, İtalya ile Türkiye arasında Roma'da 11 Haziran Cuma akşamı oynanacak maçla başlıyor. Maçın başlama saati de TSİ 22.00.

UEFA, pandemi nedeniyle aldığı önlemler kapsamında EURO 2020'ye katılacak 24 takımın turnuvaya getirebileceği futbolcu sayısını 23'ten 26'ya yükseltti.

Bazı ülkeler, aday kadrolarını açıkladı. Takımların, 26 kişilik kesin kadrolarını sunma süresi 1 Haziran'da doluyor.

Ancak turnuvanın açılış maçı başlayana kadar 26 kişilik kadroda sakatlık ve hastalık gibi tıbbi olarak kanıtlanabilen durumlarda sınırsız değişiklik yapma hakları bulunuyor.

Bunun istisnası ise kaleciler. Bir kalecinin turnuva sırasında maça çıkamayacak düzeyde sakatlanması halinde, kadrodaki diğer iki kalecinin durumu iyi olsa da değiştirilmesine izin veriliyor.

Türkiye, 30 kişilik aday kadrosunu açıkladı. Hazırlık maçlarının ardından 1 Haziran'da kesin kadrosunu açıklaması bekleniyor.

EURO 2020'de forma numaralarının 1 ile 26 arasında olacağını açıkladı. Takımların tam kadroları 26 kişi olsa da maç sırasında yedek kulübesinde 12 futbolcunun olmasına izin verilecek. Bu da her takımdan üç oyuncunun maç sırasında tribünde olacağı anlamına geliyor.

Şu ana kadar açıklanan kadrolara göre, takımlarda şu oyuncular yer alıyor:

ALMANYA

26 kişilik kadrosunu açıkladı.

Kaleciler: Manuel Neuer (Bayern), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Frankfurt)

Savunma: Matthias Ginter (Mönchengladbach), Antonio Rüdiger (Chelsea), Robin Gosens (Atalanta), Christian Günter (Freiburg), Marcel Halstenberg (Leipzig), Mats Hummels (Dortmund), Lukas Klostermann (Leipzig), Robin Koch (Leeds), Niklas Süle (Bayern)

Orta Saha: İlkay Gündoğan (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid), Emre Can (Dortmund), Joshua Kimmich (Bayern), Thomas Müller (Bayern), Jamal Musiala (Bayern), Serge Gnabry (Bayern), Leon Goretzka (Bayern), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Mönchengladbach), Leroy Sané (Bayern), Florian Neuhaus (Mönchengladbach)

Forvet: Timo Werner (Chelsea), Kevin Volland (Monaco)

AVUSTURYA

26 kişilik turnuva kadrosunu açıkladı.

Kaleciler: Daniel Bachmann (Watford), Pavao Pervan (Wolfsburg), Alexander Schlager (LASK)

Savunma: David Alaba (Bayern), Aleksandar Dragovic (Leverkusen), Marco Friedl (Werder Bremen), Martin Hinteregger (Frankfurt), Stefan Lainer (Mönchengladbach), Philipp Lienhart (Freiburg), Stefan Posch (Hoffenheim), Christopher Trimmel (Union Berlin), Andreas Ulmer (Salzburg)

Orta Saha: Julian Baumgartlinger (Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Stefan Ilsanker (Frankfurt), Konrad Laimer (Leipzig), Valentino Lazaro (Internazionale), Marcel Sabitzer (Leipzig), Louis Schaub (Luzern), Xaver Schlager (Wolfsburg), Alessandro Schöpf (Schalke)

Forvet: Marko Arnautovic (Shanghai Port), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (Stuttgart), Karim Onisiwo (Mainz)

BELÇİKA

26 kişilik kadrosunu açıkladı. Ayrıca 11 kişilik yedek bir liste de açıkladı.

Kaleciler: Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Brugge), Mats Selz (Strasbourg)

Savunma: Toby Alderweireld (Tottenham), Dedryck Boyata (Hertha Berlin), Jason Denayer (Lyon), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe), Jan Vertonghen (Benfica)

Orta Saha: Timothy Castagne (Leicester), Nacer Chadli (Başakşehir), Yannick Carrasco (Atlético Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Leander Dendoncker (Wolves), Thorgan Hazard (Dortmund), Thomas Meunier (Dortmund), Dennis Praet (Leicester), Youri Tielemans (Leicester), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Dortmund)

Forvet: Michy Batshuayi (Crystal Palace), Christian Benteke (Crystal Palace), Jérémy Doku (Rennes), Eden Hazard (Real Madrid), Romelu Lukaku (Inter Milan), Dries Mertens (Napoli), Leandro Trossard (Brighton)

ÇEK CUMHURİYETİ

26 kişilik kadrosunu açıkladı.

Kaleciler: Tomáš Vaclík (Sevilla), Jirí Pavlenka (Werder Bremen), Aleš Mandous (Olomouc)

Savunma: Vladimír Coufal (West Ham), Pavel Kaderábek (Hoffenheim), Ondrej Celustka (Sparta Prag), Tomáš Kalas (Bristol City), David Zima (Slavia Prag), Jan Boril (Slavia Prag), Aleš Mateju (Brescia), Jakub Brabec (Viktoria Plzen)

Orta Saha: Lukáš Masopust (Slavia Prag), Vladimír Darida (Hertha Berlin), Tomáš Soucek (West Ham), Antonín Barák (Verona), Alex Král (Spartak Moskova), Tomáš Holeš (Slavia Praha), Petr Ševcík (Slavia Prag), Jakub Jankto (Sampdoria), Adam Hlozek (Sparta Prag), Jakub Pešek (Liberec), Michal Sadílek (Liberec)?

Forvet: Patrik Schick (Leverkusen), Michael Krmencík (PAOK), Matej Vydra (Burnley), Tomáš Pekhart (Legia)

DANİMARKA

26 kişilik kadrosunu açıkladı.

Kaleciler: Kasper Schmeichel (Leicester), Jonas Lössl (Midtjylland), Frederik Rønnow (Schalke)

Savunma: Jens Stryger Larsen (Udinese), Simon Kjær (AC Milan), Andreas Christensen (Chelsea), Joachim Andersen (Fulham), Daniel Wass (Valencia), Mathias Jørgensen (Copenhagen), Joakim Mæhle (Atalanta), Jannik Vestergaard (Southampton), Nicolai Boilesen (Copenhagen)

Orta Saha: Mathias Jensen (Brentford), Christian Nørgaard (Brentford), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Thomas Delaney (Dortmund), Anders Christiansen (Malmö), Christian Eriksen (Inter Milan), Mikkel Damsgaard (Sampdoria), Robert Skov (Hoffenheim)

Forvet: Martin Braithwaite (Barcelona), Andreas Cornelius (Parma), Andreas Skov Olsen (Bologna), Yussuf Poulsen (Leipzig), Kasper Dolberg (Nice), Jonas Wind (Copenhagen)

FİNLANDİYA

30 kişilik aday kadrosunu açıkladı.

Kaleciler: Lukas Hradecky (Leverkusen), Jesse Joronen (Brescia), Anssi Jaakkola (Bristol Rovers), Carljohan Eriksson (Mjällby), Niki Mäenpää (Venezia).

Savunma: Juhani Ojala (Vejle)?, Sauli Väisänent (Chievo), Paulus Arajuuri (Pafos), Daniel O'Shaugnessy (HJK Helsinki), Robert Ivanov (Warta Poznan), Albin Granlund (Stal Mielec), Jere Uronen (Genk), Nicholas Hämäläinen (QPR), Nikolai Alho (MTK Budapest), Aapo Halme (Barnsley), Jukka Raitala (Minnesota United), Joona Toivio (Häcken)

Orta Saha: Pyry Soiri (Esbjerg), Joni Kauko (Esbjerg), Onni Valakari (Pafos), Rasmus Schüller (Djurgården), Thomas Lam (Zwolle), Tim Sparv (Larissa), Fredrik Jensen (Augsburg), Robert Taylor (Brann), Robin Lod (Minnesota United)

Forvet: Lassi Lappalainen (Montréal), Jasin Assehnoun (Lahti), Teemu Pukki (Norwich), Roope Riski (HJK Helsinki)

FRANSA

26 kişilik kadrosunu açıkladı.

Kaleciler: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marsilya), Mike Maignan (LOSC Lille)

Savunma: Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern), Presnel Kimpembe (PSG), Jules Koundé (Sevilla), Clément Lenglet (Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea)

Orta Saha: N'Golo Kanté (Chelsea), Thomas Lemar (Atlético Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Bayern)

Forvet: Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern), Ousmane Dembélé (Barcelona), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barcelona), Kylian Mbappé (PSG), Marcus Thuram (Mönchengladbach)

GALLER

26 kişilik kadrosunu açıkladı.

Kaleciler: Wayne Hennessey (Crystal Palace), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Stoke City)

Savunma: James Lawrence (St. Pauli), Ben Davies (Tottenham), Joe Rodon (Tottenham), Chris Mepham (Bournemouth), Chris Gunter (Charlton Athletic), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), Neco Williams (Liverpool), Connor Roberts (Swansea City), Ben Cabango (Swansea City)

Orta Saha: Joe Allen (Stoke City), Joe Morrell (Luton Town), Ethan Ampadu (Chelsea), Matthew Smith (Manchester City), Jonny Williams (Cardiff City), Aaron Ramsey (Juventus), Dylan Levitt (Manchester United), Rubin Colwill (Cardiff City), David Brooks (Bournemouth), Harry Wilson (Liverpool)

Forvet: Kieffer Moore (Cardiff City), ?Gareth Bale (Real Madrid), ?Tyler Roberts (Leeds United), Daniel James (Manchester United)

HIRVATİSTAN

26 kişilik kadrosunu açıkladı.

Kaleciler: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Lovre Kalinic (Hajduk Split), Simon Sluga (Luton)

Savunma: Šime Vrsaljko (Atlético Madrid), Borna Barišic (Rangers), Duje Caleta-Car (Marseille), Dejan Lovren (Zenit), Josip Juranovic (Legia Varşova), Domagoj Vida (Beşiktaş), Joško Gvardiol (Leipzig), Domagoj Bradaric (LOSC Lille), Mile Škoric (Osijek)

Orta Saha: Mateo Kovacic (Chelsea), Luka Modric (Real Madrid), Marcelo Brozovic (Inter Milan), Milan Badelj (Genoa), Nikola Vlašic (CSKA Moskva), Mario Pašalic (Atalanta), Ivan Perišic (Inter Milan), Josip Brekalo (Wolfsburg), Mislav Oršic (Dinamo Zagreb), Luka Ivanušec (Dinamo Zagreb)

Forvet: Ante Rebic (AC Milan), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna), Andrej Kramaric (Hoffenheim)

HOLLANDA

26 kişilik kadrosunu açıkladı.

Kaleciler: Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich), Maarten Stekelenburg (Ajax)

Savunma: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Juventus), Jurriën Timber (Ajax), Joël Veltman (Brighton), Stefan de Vrij (Inter Milan), Owen Wijndal (AZ)

Orta Saha: Donny van de Beek (Manchester United), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Marten de Roon (Atalanta), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Forvet: Steven Berghuis (Feyenoord), Cody Gakpo (PSV), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV Eindhoven), Memphis Depay (Lyon), Quincy Promes (Spartak Moskova), Wout Weghorst (Wolfsburg)

İNGİLTERE

33 kişilik aday kadro açıklandı.

Kaleciler: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Sheffield United)

Savunma: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolves), Ben Godfrey (Everton), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atlético), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Brighton & Hove Albion)

Orta Saha: Jude Bellingham (Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham), James Ward-Prowse (Southampton)

Forvet: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Mason Greenwood (Manchester United), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City), Ollie Watkins (Aston Villa)

İSKOÇYA

26 kişilik kadrosunu açıkladı.

Kaleciler: Craig Gordon (Heart of Midlothian), David Marshall (Derby), Jon McLaughlin (Rangers)

Savunma: Liam Cooper (Leeds), Declan Gallagher (Motherwell), Grant Hanley (Norwich), Jack Hendry (Celtic), Scott McKenna (Nottingham Forest), Stephen O'Donnell (Motherwell), Nathan Patterson (Rangers), Andy Robertson (Liverpool), Greg Taylor (Celtic), Kieran Tierney (Arsenal)

Orta Saha: Stuart Armstrong (Southampton), Ryan Christie (Celtic), John Fleck (Sheffield United), Billy Gilmour (Chelsea), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic), Scott McTominay (Manchester United), David Turnbull (Celtic)

Forvet: Ché Adams (Southampton), Lyndon Dykes (QPR), James Forrest (Celtic), Ryan Fraser (Newcastle United), Kevin Nisbet (Hibernian)

İSPANYA

24 kişilik kadro açıkladı. Teknik Direktör Luis Enrique, 26 yerine 24 kişilik kadro belirlemesinin nedenini herkesin oynama şansı bulmasını istemeleri olarak açıkladı.

Kaleciler: David de Gea (Manchester United), Unai Simón (Athletic), Robert Sánchez (Brighton & Hove Albion)

Savunma: José Gayà (Valencia), Jordi Alba (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric García (Manchester City), Diego Llorente (Leeds United), César Azpilicueta (Chelsea), Marcos Llorente (Atlético)

Orta Saha: Sergio Busquets (Barcelona), Rodri Hernández (Manchester City), Pedri (Barcelona), Thiago Alcántara (Liverpool), Koke (Atlético), Fabián Ruiz (Napoli)

Forvet: Dani Olmo (Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Gerard Moreno (Villarreal), Álvaro Morata (Juventus), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (Wolves), Pablo Sarabia (PSG)

İSVEÇ

26 kişilik aday kadroyu açıkladı.

Kaleciler: Karl-Johan Johnsson (København), Kristoffer Nordfeldt (Gençlerbirliği), Robin Olsen (Everton)

Savunma: Emil Krafth (Newcastle United), Victor Lindelöf (Manchester United), Marcus Danielson (Dalian Yifang), Martin Olsson (Häcken), Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Pontus Jansson (Brentford), Filip Helander (Rangers), Mikael Lustig (AIK), Andreas Granqvist (Helsingborg)

Orta Saha: Emil Forsberg (Leipzig), Ken Sema (Watford), Viktor Claesson (Krasnodar), Dejan Kulusevski (Juventus), Sebastian Larsson (AIK), Albin Ekdal (Sampdoria), Kristoffer Olsson (Krasnodar), Jens-Lys Cajuste (Midtjylland), Mattias Svanberg (Bologna), Gustav Svensson (Guangzhou)

Forvet: Marcus Berg (Krasnodar), Alexander Isak (Real Sociedad), Robin Quaison (Mainz), Jordan Larsson (Spartak Moskova)

İSVİÇRE

29 kişilik aday kadroyu açıkladı.

Kaleciler: Yann Sommer (Mönchengladbach), Yvon Mvogo (PSV), Jonas Omlin (Montpellier), Gregor Kobel (Stuttgart)

Savunma: Manuel Akanji (Dortmund), Loris Benito (Bordeaux), Nico Elvedi (Mönchengladbach), Kevin Mbabu (Wolfsburg), Becir Omeragic (Zürih), Ricardo Rodríguez (Torino), Silvan Widmer (Basel), Fabian Schär (Newcastle United), Jordan Lotomba (Nice), Eray Cömert (Basel)

Orta Saha: Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Mönchengladbach), Remo Freuler (Atalanta), Djibril Sow (Frankfurt), Admir Mehmedi (Wolfsburg), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Ruben Vargas (Augsburg), Steven Zuber (Frankfurt), Edimilson Fernandes (Mainz), Christian Fassnacht (Young Boys), Dan Ndoye (Nice), Andi Zeqiri (Brighton)

Forvet: Breel Embolo (Mönchengladbach), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb), Haris Seferovic (Benfica)

İTALYA

28 kişilik aday kadroyu açıkladı.

Kaleciler: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

Savunma: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (PSG), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta)

Orta Saha: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (PSG)

Forvet: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Napoli)

KUZEY MAKEDONYA

26 kişilik aday kadrosu açıklandı.

Kaleciler: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Damjan Siskovski (Doxa Katokopia), Riste Jankov (Rabotnicki)

Savunma: Stefan Ristovski (Dinamo Zagreb), Visar Musliu (Fehérvár), Egzon Bejtulai (Shkëndija), Kire Ristevski (Újpest), Gjoko Zajkov (Charleroi), Darko Velkovski (Rijeka), Ezdzan Alioski (Leeds)

Orta Saha: Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Enis Bardhi (Levante), Stefan Spirovski (AEK Larnaca), Boban Nikolov (Lecce), Tihomir Kostadinov (Ruzomberok), Ferhan Hasani (Partizani), Eljif Elmas (Napoli), Daniel Avramovski (Kayserispor), Darko Curlinov (Stuttgart), Marjan Radeski (Akademija Pandev)

Forvet: Goran Pandev (Genoa), Aleksandar Trajkovski (Mallorca), Ivan Trickovski (AEK Larnaca), Vlatko Stojanovski (Chambly), Krste Velkovski (Sarajevo), Milan Ristovski (Spartak Trnava)

MACARİSTAN

30 kişilik aday kadro açıklandı.

Kalecielr: Ádám Bogdán (Ferencváros), ?Dénes Dibusz (Ferencváros), Péter Gulácsi (Leipzig), Balázs Tóth (Puskás Akademia)

Savunma: ?Bendegúz Bolla (Fehérvár), Endre Botka (Ferencváros), Attila Fiola (Fehérvár), Szilveszter Hangya (Fehérvár), Ákos Kecskés (Lugano), Ádám Lang (Omonoia), Gergo Lovrencsics (Ferencváros), Willi Orbán (Leipzig), Csaba Spandler (Puskás Akademia), Attila Szalai (Fenerbahçe)?

Orta Saha: Tamás Cseri (Mezokövesd), Dániel Gazdag (Budapest Honvéd), Filip Holender (Partizan), László Kleinheisler (Osijek), Ádám Nagy (Bristol City), Loïc Négo (Fehérvár), Ándras Schäfer (Dunajská Streda), Dávid Sigér (Ferencváros), Dominik Szoboszlai (Leipzig)

Forvet: János Hahn (Paks), Nemanja Nikolic (Fehérvár), ?Roland Sallai (Freiburg), Szabolcs Schön (Dallas), Ádám Szalai (Mainz), Kevin Varga (Kasımpaşa), Roland Varga (MTK Budapest)

POLONYA

26 kişilik kadro ve beş yedek oyuncu açıkladı.

Kaleciler: Lukasz Fabianski (West Ham), Wojciech Szczesny (Juventus), Lukasz Skorupski (Bologna)

Savunma: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Pawel Dawidowicz (Verona), Kamil Glik (Benevento), Michal Helik (Barnsley), Tomasz Kedziora (Dynamo Kyiv), Kamil Piatkowski (Raków Czestochowa), Tymoteusz Puchacz (Lech Poznan), Maciej Rybus (Lokomotiv Moskova)

Orta Saha: Przemyslaw Frankowski (Chicago Fire), Kamil Józwiak (Derby), Mateusz Klich (Leeds), Kacper Kozlowski (Pogon Szczecin), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiv Moskva), Karol Linetty (Torino), Jakub Moder (Brighton), Przemyslaw Placheta (Norwich), Piotr Zielinski (Napoli)

Forvet: Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf), Robert Lewandowski (Bayern), Arkadiusz Milik (Marseille), Karol Swiderski (PAOK), Jakub Swierczok (Piast Gliwice)

Yedekler: Radoslaw Majecki (Monaco), Rafal Augustyniak (Ural Ekaterinburg), Kamil Grosicki (West Brom), Robert Gumny (Augsburg), Sebastian Szymanski (Dinamo Moskva)

PORTEKİZ

26 kişilik kadrosunu açıkladı.

Kaleciler: Anthony Lopes (Lyon), Rui Patrício (Wolves), Rui Silva (Granada)

Savunma: João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolves), José Fonte (LOSC Lille), Pepe (Porto), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting CP), Raphael Guerreiro (Dortmund)

Orta Saha: Danilo Pereira (Paris), João Palhinha (Sporting CP), Rúben Neves (Wolves), Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Wolves), Renato Sanches (LOSC Lille), Sérgio Oliveira (Porto), William Carvalho (Real Betis)

Forvet: Pedro Gonçalves (Sporting CP), André Silva (Eintracht Frankfurt), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Guedes (Valencia), João Félix (Atlético Madrid), Rafa Silva (Benfica)

RUSYA

30 kişilik geçici kadroyu açıkladı.

Kaleciler: Yuri Dyupin (Rubin), Andrei Lunev (Zenit), Matvei Safonov (Krasnodar), Anton Shunin (Dinamo Moskva)

Savunma: Georgi Dzhikiya (Spartak Moskova), Igor Diveev (CSKA Moskova), Roman Yevgenyev (Dinamo Moskova), Yuri Zhirkov (Zenit), Vyacheslav Karavaev (Zenit), Fedor Kudryashov (Antalyaspor), Ilya Samoshnikov (Rubin), Andrei Semenov (Akhmat), Mario Fernandes (CSKA Moskova)

Orta Saha: Dmitri Barinov (Lokomotiv Moskova), Rifat Zhemaletdinov (Lokomotiv Moskva), Maksim Mukhin (CSKA Moskova), Aleksandr Golovin (Monaco), Arsen Zakharyan (Dinamo Moskova), Daniil Fomin (Dinamo Moskova), Roman Zobnin (Spartak Moskova), Alexei Ionov (Krasnodar), Daler Kuzyayev (Zenit), Andrei Mostovoy (Zenit), Magomed Ozdoev (Zenit), Denis Makarov (Rubin), Aleksei Miranchuk (Atalanta), Denis Cheryshev (Valencia)

Forvet: Artem Dzyuba (Zenit), Anton Zabolotny (Sochi), Aleksandr Sobolev (Spartak Moskova)

SLOVAKYA

24 kişilik aday kadroyu açıkladı.

Kaleciler: Martin Dúbravka (Newcastle), Marek Rodák (Fulham), Dušan Kuciak (Lechia Gdansk)

Savunma: Peter Pekarík (Hertha Berlin), Lubomír Šatka (Lech Poznan), Denis Vavro (Huesca), Milan Škriniar (Inter Milan), Tomáš Hubocan (Omonoia), Jakub Holúbek (Gliwice)

Orta Saha: Marek Hamšík (IFK Göteborg), Stanislav Lobotka (Napoli), Patrik Hrošovsky (Genk), Juraj Kucka (Parma), Ondrej Duda (Köln), Róbert Mak (Ferencváros), Vladimír Weiss (Slovan Bratislava), László Bénes (Augsburg), Lukáš Haraslín (Sassuolo), Tomáš Suslov (Groningen), Matúš Bero (Arnhem), Erik Jirka (Mirandés)

Forvet: Michal Duriš (Omonoia), Róbert Bozeník (Feyenoord), Dávid Strelec (Slovan Bratislava)

TÜRKİYE

30 kişilik aday kadroyu açıkladı.

Kaleciler: Mert Günok (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Rizespor)

Savunma: Zeki Çelik (LOSC Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester), Kaan Ayhan (Sassuolo), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta Saha: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Leicester), Efecan Karaca (Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Mahmut Tekdemir (Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Brom), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (AC Milan), Yusuf Yazıcı (LOSC Lille)

Forvet: Burak Yılmaz (LOSC Lille), Enes Ünal (Getafe), Halil İbrahim Dervişoğlu (Galatasaray), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

UKRAYNA

34 kişilik aday kadrosunu açıkladı.

Kaleciler: Georgiy Bushchan (Dynamo Kiev), Andriy Lunin (Real Madrid), Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk), Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk)

Savunma: Eduard Sobol (Club Brugge), Illia Zabarnyi (Dynamo Kiev), Viktor Korniienko (Shakhtar Donetsk), Serhiy Kryvtsov (Shakhtar Donetsk), Denys Popov (Dynamo Kiev), Oleksandr Syrota (Dynamo Kiev), Oleksandr Tymchyk (Dynamo Kiev), Bogdan Mykhaylichenko (Anderlecht), Vitaliy Mykolenko (Dynamo Kiev), Oleksandr Karavaev (Dynamo Kiev), Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk)

Orta Saha: Serhiy Sydorchuk (Dynamo Kiev), Volodymyr Shepeliev (Dynamo Kyiv), Ruslan Malinovskyi (Atalanta), Mykola Shaparenko (Dynamo Kyiv), Marlos (Shakhtar Donetsk), Yevhen Makarenko (Kortrijk), Oleksandr Zinchenko (Manchester City), Viktor Tsygankov (Dynamo Kiev), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Andriy Yarmolenko (West Ham), Oleksandr Zubkov (Ferencváros), Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Andriyevskiy (Dynamo Kiev), Bogdan Lednev (Dynamo Kiev), Artem Bondarenko (Mariupol), Roman Bezus (Gent)

Forvet: Roman Yaremchuk (Gent), Artem Besedin (Dynamo Kiev), Artem Dovbyk (Dnipro-1)