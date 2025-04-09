Eşref Rüya 3. bölüm tek parça HD izleme linki var mı?

Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor. Peki, Eşref Rüya 3. bölüm tek parça HD izleme linki var mı

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Elimde Eşref'le ilgili öyle bir şey var ki..."

Nisan'ı Çiğdem Komiser'le konuşurken gören Eşref, ortada bir şeyler döndüğünü fark eder. Nisan ise Eşref'le daha sık vakit geçirip ses kaydı ile delil toplamaya uğraşırken Eşref'in yumuşak karnını öğrenir!

EŞREF RÜYA SON NELER OLDU?

Eşref Rüya dizisinin ilk bölümünde aşireti karşısına alan Eşref'e hain bir saldırı düzenlenmiş, Nisan'ı korumayı başarsa da Eşref kurşunların hedefi olmuştur. Nisan, Eşref'i yaşatmak için elinden geleni yaparken Eşref'in vurulması, Yetimler'in gündemine oturur.

Bu olayla bir kez daha büyük bir tehlikenin içinde olduğunu anlayan Nisan, Çiğdem'in oyunlarından kurtulmanın yollarını arar.Eşref, Nisan'la karşı karşıya geldiği her vakitte yabancısı olduğu duygulara kapılmaktan kendini alıkoyamaz. Nisan'ın, Eşref'e giderek yaklaşması ikisi için de tehlike çanlarının çalmasına sebep olur. Öte yandan, zafer sarhoşluğu yaşayan İzzet'i büyük bir sürpriz bekliyordur. Düşmanlarına cehennemi yaşatmaya hazırlanan Eşref, bir yandan da emniyet cephesindeki yeni rakibiyle yüzleşecektir.

EŞREF RÜYA OYUNCULARI KİM?

Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

EŞREF RÜYA YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Kanal D ekranlarının iddialı dizileri arasında yer alan "Eşref Rüya" dizisi, konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide yer alan karakterlerin ise gerçek hayatta kimi anlattığı merak ediliyor. Özellikle de Eşref Rüya dizisinin Eşref'inin gerçek hayatta kimi anlattığı merak edilenler arasında yer alıyor. Mafya ve aşk temalarının ön plana çıktığı Eşref Rüya dizisi tamamen kurgusal bir hikâyeye dayanıyor.

EŞREF RÜYA BÖLÜMLERİ İZLEME LİNKİ VAR MI?

Eşref Rüya bölümlerini Kanal D ekranlarından izleyebilirsiniz.

İŞTE 'EŞREF RÜYA'NIN BİRBİRİNDEN İLGİNÇ KARAKTERLERİ

'EŞREF RÜYA' KARAKTERLERİNİ TANIYALIM: KİM, KİMDİR?

Her karakteri izleyicilere farklı duygular yaşatacak; aşk, güç, hırs, ihanet ve mücadelenin iç içe geçtiği hikayesi ile ekrana yeni bir soluk getirecek Eşref Rüya'nın karakterlerini tanıyalım.

Eşref Tek (Çağatay Ulusoy): İstanbul'da 'Yetimler' olarak bilinen güçlü bir suç örgütünün üyesi. Ciddi, ağırbaşlı ve az konuşan bir adam, fakat sert görünüşünün altında derin bir duygu dünyası saklıdır. İstanbul'un göbeğindeki lüks Ravena Bosphorus Hotel'in sahibi. Her ne kadar sonsuz bir para ve güce sahip olsa da, bıkıp usanmadan her köşede büyük aşkı Rüya'sını aramaktan vazgeçmez.

Nisan Akyol (Demet Özdemir): Sanata düşkün, yetenekli bir müzisyen. Kız kardeşi Afra ile İstanbul'da büyük bir hayat mücadelesi içinde. Son derece duygusal, hisli, çocuksu ruhunu kaybetmeyen neşeli bir kadın. Bir yandan evini geçindirmeye çalışırken bir yandan müzik kariyerini ilerletme çabasında.

Çiğdem Serim (Büşra Develi): Başarılı, hırslı ve takıntılı bir emniyet mensubu. Organize Suçlarla Mücadele Birimi'nde komiser olarak görev almakta. Yetimler örgütünü çökertmek en büyük amacı.

Gürdal Bozok (Necip Memili): Eşref Tek'in sağ kolu ve en güvendiği arkadaşı. Kadınlara düşkün, karizmatik ve çapkın. Cesur ve gözü kara bir tip, 'Deli Gürdal' olarak da bilinmekte.

Müslüm Çermik (Tolga Tekin): Ekibin en büyüğü, ağabeyi. En büyük isteği, karanlık işlere karışmasını hiçbir zaman tasvip etmeyen ailesi ile bir gün arasını düzeltmek.

Faruk Sezeri (Ahmet Rıfat Şungar): Ekibin en genç ve sakin üyesi. Analitik zekası yüksek ve entelektüel bir adam. Eşref'in yanında finans ve muhasebe uzmanı olarak çalışmakta.

Yakup Karaşan (Macit Koper): Yetimler örgütünün direği. Kimine göre saygın bir iş adamı, kimine göre acımasız bir mafya babası. Yer altı dünyasında 'Yakup Baba' olarak nam salmış. Az konuşan, istişareyi seven, son sözü söyleyen bir lider.

Kadir Yanık (Görkem Sevindik): Yetimler'in ikinci en kıdemli üyesi, Eşref'in örgüt içindeki rakibi. Aşırı hırslı, yönetmeyi ve hükmetmeyi seven bir adam. Lider olma tutkusuyla yanıp tutuşmakta.

Serdar Günsur (Umut Karadağ): Çiğdem'in amiri, soğukkanlı ve sert bir emniyet mensubu. Yeni atandığı Organize Suçlarla Mücadele Birimi'nde emniyet amiri olarak 'Yetimler' dosyasını çözmeye kararlı. Eşref'i zorlayacak azılı bir rakip.

Irmak Bozok (Ceren Benderlioğlu): Gürdal'ın kardeşi, Ravena Bosphorus Hotel'in genel müdürü. Ayrıntıcı, düzenli, disiplinli ve titiz bir kadın. Her zaman modernlikten yana. Pratik zekası ve titizliği ile otelin yönetimine büyük katkı sağlar.

Afra Akyol (Ebrar Karabakan): Nisan'ın kız kardeşi. Baş belası, güzel ama sorumsuz bir genç kız. Özel bir üniversitede moda tasarım bölümünü bitirme çabasında. Nisan'ın uyarılarına rağmen başına buyruk davranmaktan vazgeçmez.