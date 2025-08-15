Esra Erol ne zaman başlıyor? 2025 Esra Erol yeni sezon tarihi ne zaman?

Esra Erol ne zaman başlıyor? 2025 Esra Erol yeni sezon tarihi ne zaman?
Güncelleme:
ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı için "Esra Erol ne zaman başlıyor?" sorusu, yaz tatilinin ardından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Esra Erol ne zaman başlıyor? 2025 Esra Erol yeni sezon tarihi ne zaman? İşte detaylar...

Yeni yayın dönemi yaklaşırken, "Esra Erol ne zaman başlıyor?" sorusuna verilecek cevap izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. ATV'nin yayın akışı ve önceki sezon başlangıçları dikkate alındığında, programın yayın tarihi hakkında net tahminler yapılabiliyor. Peki, Esra Erol ne zaman başlıyor?

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV'de yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Esra Erol'da programı, 27 Haziran 2025 tarihinde sezon finali yaparak yaz tatiline girdi.

ESRA EROL YENİ SEZON TARİHİ NE ZAMAN?

Geçmiş yıllardaki yayın tarihleri baz alındığında, Esra Erol'un yeni sezonuna 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlaması bekleniyor. 2024 sezonu da benzer şekilde Eylül ayının ilk haftasında başlamıştı. Bu durum, yeni sezon tarihinin yüksek olasılıkla benzer bir tarihte olacağını gösteriyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
