Var Mısın Yok Musun Naciye Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli Var Mısın Yok Musun Naciye ne kadar kazandı, Naciye kaç TL kazandı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yeniden ekranlara dönen ve Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde yarışmaya katılan Naciye Şahin, sergilediği performans ve samimi tavrıyla izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmanın ardından sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Naciye Şahin hakkında merak edilen sorular gündeme geldi. Peki, Var Mısın Yok Musun Naciye Şahin kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Naciye Şahin'in hayatı ve yarışma serüvenine dair tüm detaylar haberimizde...

VAR MISIN YOK MUSUN NACİYE ŞAHİN KİMDİR?

Naciye Şahin, Mersin’in Mezitli ilçesine bağlı Pelitkoyağı Mahallesi’nde yaşayan ve geçimini çiftçilikle sağlayan bir yarışmacıdır. İlkokul mezunu olan Şahin, tarımsal üretimle uğraşmanın yanı sıra sosyal medyada da içerik üretiyor.

Günlük yaşamını, köydeki işlerini ve Yörük geleneklerini doğal bir anlatımla takipçileriyle paylaşan Şahin, uzun yıllardır kamera karşısına geçme hayali kurduğunu dile getiriyor. Sosyal medyada başlayan tanınırlığı, Var Mısın Yok Musun’a katılmasıyla birlikte televizyon ekranlarına taşındı.

NACİYE ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Naciye Şahin, 2026 yılı itibarıyla 57 yaşındadır. Çocukluğundan bu yana televizyon ve radyo dünyasına ilgi duyduğunu anlatan Şahin, bu hayalini ilerleyen yaşında gerçekleştirme fırsatı buldu.

NACİYE ŞAHİN NERELİ?

Naciye Şahin, Mersinlidir. Mezitli ilçesinde yaşayan yarışmacı, kırsal yaşamı ve Yörük kültürünü sosyal medya hesapları üzerinden geniş kitlelere tanıtıyor.

NACİYE ŞAHİN NE İŞ YAPIYOR?

Naciye Şahin’in mesleği çiftçiliktir. Mersin’de tarımsal üretimle uğraşan Şahin, üretim süreçlerinden yöresel geleneklere kadar pek çok konuyu paylaşımlarına yansıtıyor. Sosyal medyadaki bu içerikler sayesinde tanınmaya başlayan Şahin’in hikâyesi, Mayıs 2026'da da haberlere konu olmuştu.

VAR MISIN YOK MUSUN NACİYE NE KADAR KAZANDI?

Naciye Şahin’in ödülü:

NACİYE ŞAHİN KAZANDIĞI PARAYLA NE YAPACAK?

Mersinli yarışmacının en büyük hedeflerinden biri emekli olabilmek. Naciye Şahin, yarışmadan kazanacağı parayla Bağ-Kur borcunu kapatarak emeklilik hakkına kavuşmayı planlıyor. Şahin’in bir diğer önceliği ise evinin çatısını yaptırmak. Çiftçilikle geçimini sağlayan yarışmacı, bu fırsatın kendisi için hem maddi hem de manevi açıdan büyük önem taşıdığını ifade ediyor.

NACİYE ŞAHİN’İN GÜZELLİK SIRRI NE?

Yeni bölümün tanıtımında Naciye Şahin, doğal güzellik yöntemine dair sözleriyle de dikkat çekti. Domates kabuklarını cilt bakımında kullandığını anlatan Şahin’in bu sözlerine Esra Erol’un verdiği eğlenceli tepki, tanıtımın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

VAR MISIN YOK MUSUN BÜYÜK ÖDÜLÜ KAÇ TL?

Esra Erol’un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun’da büyük ödül 5 milyon TL olarak belirlendi. Yarışmada 22 yarışmacı yer alıyor. Kutular açıldıkça kalan tutarlara göre banka, yarışmacıya teklifler sunuyor. Yarışmacı bu teklifi kabul ederek oyunu bitirebiliyor ya da devam ederek kendi kutusundaki parayı kazanma şansını sürdürebiliyor.

NACİYE ŞAHİN’İN YARIŞTIĞI BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Naciye Şahin, Var Mısın Yok Musun’un 13 Ekim 2026 Salı günü saat 20.00'de yayımlanan 38. bölümünde yarışıyor. Program, ATV ekranlarında Esra Erol’un sunumuyla izleyiciyle buluşuyor. Kanalın yeni yayın akışına göre yarışma, salı ve çarşamba akşamları saat 20.00'de ekrana geliyor.