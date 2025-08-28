Eda Erol bu akşam evleniyor! Damat gelin evinden davul zurnayla aldı

Eda Erol bu akşam evleniyor! Damat gelin evinden davul zurnayla aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eda Erol bu akşam evleniyor! Damat gelin evinden davul zurnayla aldı
Haber Videosu

Esra Erol'un kardeşi, stilist Eda Erol uzun süredir birlikte olduğu pilot Ekrem Karaçayır ile evleniyor. Düğün öncesi kına gecesi yapan Erol, geleneklere uygun şekilde damat tarafından davul ve zurna eşliğinde gelin evinden alındı.

Ünlü sunucu Esra Erol'un kardeşi, stilist ve sosyal medya fenomeni Eda Erol, uzun süredir birlikte olduğu pilot Ekrem Karaçayır ile bugün evleniyor.

39 yaşındaki Eda Erol, geçmişte şarkıcı Alişan ile yaşadığı nişanlılık süreciyle gündeme gelmiş, evlilikten son anda vazgeçmişti. Yıllar sonra yeniden aşkı bulan Erol, bu kez mutluluğa resmi adımı atıyor.

KINA GECESİ YAPTI, AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI

Düğün öncesinde kına gecesi düzenleyen Eda Erol'a ailesi ve yakın dostları eşlik etti. Sade bir organizasyonla gerçekleşen geceye ait kareler, sosyal medyada takipçileriyle paylaşıldı.

Eda Erol bu akşam evleniyor! Damat gelin evinden davul zurnayla aldı

GELENEKLERE UYGUN UĞURLAMA

Düğün günü sabahında Ekrem Karaçayır, Eda Erol'u evinden davul ve zurna eşliğinde aldı. Renkli anlara sahne olan geleneksel uğurlama, sosyal medyada da ilgi gördü. Erol, o anlara ait videoları kişisel hesabında yayımladı.

Eda Erol bu akşam evleniyor! Damat gelin evinden davul zurnayla aldı

Eda Erol, yıllar sonra hayatında yeni bir sayfa açarken, geçmişte yaşadığı kırılmaları geride bıraktığını da gözler önüne serdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
AK Parti'ye katılan Çerçioğlu'na soğuk duş! İlk anketten çarpıcı sonuçlar çıktı

AK Parti'ye katılan Çerçioğlu'na soğuk duş! İşte ilk anketin sonucu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları6rvgmvxvkt:

alisan?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel'in ayrılık acısı sete yansıdı, kendini karavana kapattı

Set ekibi bile afalladı! Ayrılık sonrası tavrı herkesi şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.