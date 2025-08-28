Eda Erol bu akşam evleniyor! Damat gelin evinden davul zurnayla aldı

Ünlü sunucu Esra Erol'un kardeşi, stilist ve sosyal medya fenomeni Eda Erol, uzun süredir birlikte olduğu pilot Ekrem Karaçayır ile bugün evleniyor.

39 yaşındaki Eda Erol, geçmişte şarkıcı Alişan ile yaşadığı nişanlılık süreciyle gündeme gelmiş, evlilikten son anda vazgeçmişti. Yıllar sonra yeniden aşkı bulan Erol, bu kez mutluluğa resmi adımı atıyor.

KINA GECESİ YAPTI, AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI

Düğün öncesinde kına gecesi düzenleyen Eda Erol'a ailesi ve yakın dostları eşlik etti. Sade bir organizasyonla gerçekleşen geceye ait kareler, sosyal medyada takipçileriyle paylaşıldı.

GELENEKLERE UYGUN UĞURLAMA

Düğün günü sabahında Ekrem Karaçayır, Eda Erol'u evinden davul ve zurna eşliğinde aldı. Renkli anlara sahne olan geleneksel uğurlama, sosyal medyada da ilgi gördü. Erol, o anlara ait videoları kişisel hesabında yayımladı.

Eda Erol, yıllar sonra hayatında yeni bir sayfa açarken, geçmişte yaşadığı kırılmaları geride bıraktığını da gözler önüne serdi.