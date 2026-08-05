28 bölümdür bu anı bekliyordu! Bankanın teklifini kabul etti, kazandığı para şaşırttı

Esra Erol'un sunduğu "Var Mısın Yok Musun" yarışmasında 28 bölümdür arkadaşlarına destek olan Buse Alık, sonunda kendi kutusu için yarışmacı koltuğuna oturdu. 5 milyon TL'lik dev ödülü kaçıran genç yarışmacı, bankanın 830 bin TL'lik teklifine "varım" diyerek yarışmadan büyük bir kazançla ayrıldı.

Yarışmada yer aldığı 28 bölüm boyunca açtığı yüksek rakamlı kırmızı kutularla dikkat çeken Buse Alık, bu kez 11 numaralı kendi kutusundaki büyük ödül için ter döktü. Hedefinin 5 milyon TL'lik büyük ödül olduğunu belirten Alık, yarışma boyunca sakin kalmaya çalışarak kendisi için en doğru kararı vermeyi hedeflediğini vurguladı.

SALONDA DUYGUSAL ANLAR

Oyun başlamadan önce Buse'nin yakın arkadaşı Tuğberk'in yaptığı konuşma salonda duygusal rüzgarlar estirdi. Buse'nin ayrılacak olmasından dolayı üzüntüsünü dile getiren Tuğberk'in, "Yarım gidiyor buradan, diğer yarım gidiyor" sözleri Buse'yi gözyaşlarına boğdu. Heyecandan elleri titreyen genç yarışmacıyı sunucu Esra Erol teselli etti. Küçük yaşta anne ve babasının ayrıldığını anlatan Alık, yarışma sırasında 12 yaşından bu yana en büyük destekçisi olan annesi Işıl Hanım'a dair anlattıklarıyla da izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

KAZANAN BANKANIN TEKLİFİ OLDU

Yarışmanın ilerleyen dakikalarında 5 milyon TL'lik büyük ödülü kaybeden Buse Alık, son etapta bankanın teklifiyle karşı karşıya kaldı. Kritik karar anında risk almayan genç yarışmacı, Hamdi Bey'in 830 bin TL'lik teklifine "Varım" diyerek yarışmaya veda etti. Buse Alık, alkışlar eşliğinde yarışmadan önemli bir para ödülüyle ayrılmış oldu. Alık'ın kendi kutusundan ise 500 bin TL'lik ödül çıktı.

Kaynak: Haberler.com