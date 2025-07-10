ATV CANLI YAYIN İZLE 2025 BUGÜN: 10 Temmuz Perşembe ATV yayın akışı ve canlı yayın izleme linki!

A Tv, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanallarından biri olmaya devam ederken, sunduğu diziler, programlar ve canlı maç yayınlarıyla reyting sıralamalarında üst sıralarda yer alıyor. Yıllardır benimsediği yayın anlayışını sürdürerek geniş bir izleyici kitlesine hitap eden kanal, 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileriyle de merak konusu haline geldi. İşte,10 Temmuz 2025 Perşembe A Tv canlı yayın izle Full HD linki ve detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI (10 TEMMUZ)

10 Temmuz 2025 Perşembe günü ATV'nin yayın akışı aşağıdaki gibidir:

01:00 Anka Dizi

03:20 Aldatmak Dizi

05:50 Hercai Dizi

08:00 Kahvaltı Haberleri Haber

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert Yaşam

13:00 Gün Ortası Haber

14:00 Mutfak Bahane Yaşam

16:00 Esra Erol'da Yaşam

19:00 ATV Ana Haber Haber

20:00 Güven Bana Yarışma Programı

21:55 Güven Bana (Devam) Yarışma Programı

ATV yayın akışı ve canlı yayın izleme linki

ATV 2025 GÜNCELLENEN FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

ATV'nin SD ve HD yayınlarını yeni uydu ayarlarıyla güncellemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. SD ve HD yayınlar, tek bir frekans üzerinden taratılacaktır.

ATV Uydu Frekansını Manuel Olarak Güncelleme Adımları: