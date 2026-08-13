Esra Erol’da programının yeni sezon tarihi, programı yakından takip eden izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2026 sezon finalinin ardından ekranlara ara veren Esra Erol’da, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü atv’de başlayacak. İzleyiciler yeni sezonda programın yayın saati ve ilk bölümde ele alınacak konuları da araştırıyor.

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Esra Erol’da için yeni sezon heyecanı başladı. Programın 2026-2027 sezonunun ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merak edilirken, beklenen tarih açıklandı. Esra Erol, yeni sezonun ilk bölümüyle 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Esra Erol’da programının yeni sezon başlangıç tarihinin Müge Anlı ile aynı gün olması da dikkat çekti. Yaz sezonunun ardından ekranlara dönecek olan programda yeni sezonda yine birbirinden farklı konular ve gündem olan olaylar ele alınacak.

ESRA EROL'DA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

“Esra Erol ne zaman başlıyor 2026?” sorusuna yanıt arayan izleyiciler için tarih belli oldu. Esra Erol’da, 31 Ağustos Pazartesi günü yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Böylece programı takip eden izleyiciler, yaz arasının ardından Esra Erol’u yeniden ekranlarda görme fırsatı bulacak.

Yeni sezonun başlangıç tarihiyle birlikte programın yayın saati de belli oldu. Esra Erol’da, hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

ESRA EROL'DA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Esra Erol’da programının yeni sezondaki yayın saati de açıklandı. Program, 31 Ağustos Pazartesi gününden itibaren saat 16.00’da ATV ekranlarında başlayacak.

İzleyiciler, yeni sezonda Esra Erol’un sunumuyla ekrana gelecek programda gündeme gelen olayları ve çözüm bekleyen konuları takip edebilecek. Programın yayın saati, özellikle hafta içi televizyon izleyicileri tarafından merak edilen detaylar arasında yer alıyordu.

ESRA EROL VE MÜGE ANLI AYNI GÜN EKRANDA

2026-2027 televizyon sezonunda gündüz kuşağının sevilen iki programı Esra Erol’da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert aynı gün ekranlara dönüş yapacak. Esra Erol’da programının yeni sezon tarihi 31 Ağustos Pazartesi olarak açıklanırken, izleyiciler yeni yayın döneminde programları yeniden takip edebilecek.

Esra Erol’da, yeni sezonun ilk bölümüyle birlikte saat 16.00’da ATV ekranlarında olacak. Programın yeni sezonunda hangi konuların ele alınacağı ve ilk bölümde yaşanacak gelişmeler ise izleyiciler tarafından yakından takip edilecek.