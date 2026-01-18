Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yaşanan "şeriat" diyaloğu kısa sürede geniş bir tartışmayı tetikledi. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları polemiği daha da derinleştirdi. Destici, "Açıkça inancımızı, değerlerimizi aşağılayan birisi nasıl oluyor da hükümetten, devletten sınırsız destek aldığı söylenen bir kanalda hâlâ program yapabiliyor?" dedi.

Programın yayınlanan son bölümünde bir konuğun, "Şeriatın kestiği parmak acımaz" sözleri üzerine Esra Erol'un, "Şeriat burada yok, Orta Doğu'da var" şeklindeki yanıtı stüdyodaki izleyiciler tarafından alkışlanmıştı. Bu anlar sosyal medyada hızla yayılırken, farklı kesimlerden sert eleştiriler de beraberinde geldi.

İLK TEPKİ HÜDA PAR'DAN

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, "Esra Erol sevdasının arkasında ne var? ATV yönetimi tüm tepkilere ve değerlerimize yaptığı saldırılara rağmen Esra Erol' u ısrarla televizyonda tutup bu iğrençlikleri işlemesine niye göz yumuyor? Mesele reyting mi? Eğer mesele reyting ise inancımızın değerlerimizin ve genel ahlakın reytinge kurban edildiğini söylemek yanlış değildir. Toplum adına biz soruyoruz; Esra Erol'un programı ne zaman kapatılacak ve bu kadın televizyondan ne zaman kovulacak? ifadeleriyle eleştiride bulundu.

MUSTAFA DESTİCİ: ŞERİAT İSLAM'DIR, ADALETTİR

Tartışmaya BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de dahil oldu. Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Esra Erol'u ve programı hedef aldı. Destici paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şeriat Kur'an demektir.

Şeriat İslam demektir.

Şeriat Müslüman demektir.

Müslüman Türk demektir.

Şeriat adalet demektir."

"İNANCIMIZI AŞAĞILAYAN BİRİ NASIL HALA EKRANDA ?"

Destici, açıklamasının devamında programın yayınlandığı kanalı da eleştirerek, "Açıkça inancımızı, değerlerimizi aşağılayan birisi nasıl oluyor da hükümetten, devletten sınırsız destek aldığı söylenen bir kanalda hâlâ program yapabiliyor?" ifadelerini kullandı.

Esra Erol'un sözleri ve ardından gelen siyasi tepkiler, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kesim Erol'un açıklamasını laiklik vurgusu olarak savunurken, diğer kesim sözlerin dini değerlere hakaret içerdiğini öne sürdü.