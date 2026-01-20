Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından birini sunan Esra Erol, programında yaşanan bir diyalog sonrası kamuoyunun ve sosyal medyanın merkezine oturdu. Canlı yayında bir konuğun kullandığı ifade ve Esra Erol'un buna verdiği yanıt, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve farklı yorumlara neden oldu. Tartışmanın odağında ise "şeriat" kavramı yer aldı. Peki, Esra Erol şeriat olayı nedir? Esra Erol ne dedi? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL PROGRAMINDAKİ ŞERİAT TARTIŞMASI NEDEN GÜNDEM OLDU?

Yaşanan gelişmeler, hem televizyon izleyicileri hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından dikkatle takip edilirken, Esra Erol konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapma gereği duydu.

Programın ilgili bölümünde, stüdyodaki konuklardan biri adalet vurgusu yapmak amacıyla şu ifadeyi kullandı:

"Şeriatın kestiği parmak acımaz"

Bu sözlerin ardından Esra Erol'un canlı yayında verdiği yanıt stüdyoda dikkat çekti. Ünlü sunucu konuğuna şu şekilde karşılık verdi:

"Yalnız şeriat burada yok, Orta Doğu'da var."

Bu yanıt, stüdyodaki izleyicilerden alkış alırken, programın yayınlanmasının ardından sosyal medyada da hızla yayılmaya başladı.

SOSYAL MEDYADA YÜKSELEN TEPKİLER VE TARTIŞMALAR

Esra Erol'un sözleri, kısa süre içinde sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. Konu, farklı bakış açılarıyla ele alınırken, tartışmalar özellikle sunucunun kullandığı ifadelerin bağlamı ve anlamı üzerinde yoğunlaştı. Tartışmaların büyümesiyle birlikte gözler Esra Erol'dan gelecek açıklamaya çevrildi.

ESRA EROL ŞERİAT OLAYI NEDİR?

Canlı yayında yaşanan bu diyalog, Esra Erol'un programında bir konuğun söylediği "Şeriatın kestiği parmak acımaz" sözlerine verdiği yanıtla gündeme geldi. Sunucunun "Şeriat burada yok, Orta Doğu'da var" ifadesi, kamuoyunda farklı şekillerde yorumlandı ve olay kısa sürede tartışmalı bir başlık haline dönüştü.

Yaşananların ardından Esra Erol, konunun yanlış anlaşılmalara yol açtığını belirterek bir açıklama yaptı.

ESRA EROL NE DEDİ?

Tartışmalar devam ederken Esra Erol, kamuoyuna hitaben dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Sunucu, refleksle verdiği yanıtın yanlış anlaşılmalara neden olduğunu ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Refleksle verdiğim cevap yanlış anlaşılmalara yol açtı"

Açıklamasının devamında, yıllardır ekranlarda sergilediği duruşa vurgu yapan Erol, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle üzgünüm. Beni tanıyan herkes, başta izleyicilerim yıllardır bu ekranda hangi hassasiyetlerle konuştuğumu, hangi değerlere önem verdiğimi çok iyi bilir. Tüm kalbimle inandığım, hassasiyet gösterdiğim İslam dinine saygı benim için her zaman temel bir duruştur"

Deneyimli sunucu, imanının ve niyetinin sorgulanmasına yol açacak herhangi bir durumun içinde olmadığını belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Hayatım boyunca kimseyi kırmamak, incitmemek, ya da rencide etmemek için bir yanlışın içinde olmamak için de her zaman özen gösteren biri olarak yanlış anlaşılmış olmaktan üzüntü duyuyorum"